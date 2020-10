Es la primera vez que nuestro país obtiene este reconocimiento. (Foto: Come Mejor Wa'ik)

La organización guatemalteca Come Mejor Wa’ik Guatemala fue elegida entre las mejores del encuentro global de gastronomía social por su labor.

La organización guatemalteca Come Mejor Wa’ik Guatemala fue elegida entre las mejores del encuentro global de gastronomía social. Esta fue la primera vez que Guatemala se posicionó dentro del Gastronomía Social (SGM – Social Gastronomy Movement). ¡Qué chilero!

El reconocimiento fue otorgado en respuesta y recuperación alimenticia durante la pandemia durante la reunión anual virtual de SGM, Food Solidarity Gathering (Encuentro de Solidaridad de Alimentos), celebrado la semana pasada.

El encuentro se llevó a cabo juntó a líderes mundiales de la alimentación, gastronomía y seguridad alimentaria, quienes realizan transformaciones sociales por medio de los alimentos alrededor del mundo. Las organizaciones que participan son de muy alto nivel incluidos el Programa Mundial de Alimentos (Premio Nobel de la Paz) como The World ‘s 50 Best Restaurants.

La participación de Guatemala inició en el Día Mundial de la Alimentación, celebrado el pasado 16 de octubre, donde Guatemala se unió a más de 18 países para preparar el Plato Universal: El Sabor del Cambio, donde se entregaron más de 50,000 platos de alimentos nutritivos locales. Come Mejor Wa’ik preparó tomate relleno de pollo, hongos, y queso casero, junto con lechuga, zanahoria y naranja, con galletas de avena, banano, cardamomo y cacao.

Asimismo, entregaron Canastas Mejoradas Wa’ik con los ingredientes del plato para que cada familia pudiera replicarlo en sus hogares.

Come Mejor Wa’ik fue uno de los actores principales en el evento de cierre del SGM Gathering, al ser perfilados y presentar sus actividades de solidaridad junto a las organizaciones seleccionadas de Filipinas, Marruecos, Venezuela, Francia, Estados Unidos, Indonesia, Colombia, Chile y Brasil, siendo Guatemala seleccionado entre 60 aplicaciones de 10 países. ¡Es la primera vez que nuestro país obtiene este reconocimiento!

En la sesión de cierre hubo mensajes especiales de algunos de los jurados que seleccionaron a estas organizaciones, como el chef Saul Metmead, del Programa Mundial de Alimentos, Premio Nobel de la Paz 2020; Tim Burke de

los World 50 Best in the World, entre otros.

​Come Mejor Wa’ik

Come Mejor Wa’ik es una organización que genera conciencia y acciones alimentarias para reducir la malnutrición de forma creativa e inclusiva a través de la educación, economía, transformación agrícola, consumo y tecnología. Fue fundada en el 2016.

Las Canastas Mejoradas Wa’ik, que se entregan desde junio pasado, incluyen 65% de su contenido en frutas y verduras, 20% granos y 15% alimentos complementarios, apoyando a mercados locales y reduciendo la pérdida de alimentos. A través de ellas, brindan material educativo, nutricional y guías de salud.

Además ha preparado refacciones y almuerzos para los distintos departamentos de Guatemala. También cuenta con el Mercado Mejorado Wa’ik donde brinda productos alimenticios para sus ingresos y auto-sostenibilidad, al igual que talleres y capacitaciones virtuales para individuos, familias y entidades.

¡Felicidades!