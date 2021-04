Así fue el concierto Hecho a la Antigua del guatemalteco Ricardo Arjona

Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Este concierto sin duda nos hizo suspirar! Conoce todos los detalles del concierto Hecho a la Antigua del guatemalteco Ricardo Arjona. Si te lo perdiste, te contamos todo lo que aconteció durante el concierto.

Así fue el Concierto Hecho a la Antigua

El guatemalteco Ricardo Arjona celebró un concierto único en la hermosa ciudad colonial de Antigua Guatemala. Rodeado de más de 5 mil velas hechas por artesanos guatemaltecos y con la participación de más de 30 músicos, Arjona brindó una de las mejores presentaciones de su carrera profesional.

Arrancando el concierto con la famosa canción “Invertebrado”, el cantautor presentó un show en medio de las ruinas de Antigua. Durante el concierto sonaron nuevos temas pertenecientes de su más reciente álbum “Blanco“. También presentó éxitos como Marta, hay amores, te conozco, te juro, taxi, asignatura pendiente, se nos muere el amor, mi novia se me esta poniendo vieja, verbo no sustantivo, ella y él, sin daños a terceros, señora de las cuatro décadas, dime que no, fuiste tú y mucho más. Terminando su presentación con su tema “Mujeres”

Invitados especiales y sorpresas durante el concierto

Además de deleitar con un sonido impresionante y canciones de su autoría, Ricardo Arjona compartió distintas sorpresas y mensajes durante el concierto. Durante el concierto Ricardo Arjona interpretó la canción «Fuiste tú» fue cuando apareció la guatemalteca Gaby Moreno sorprendiendo así a todos los guatemaltecos.

También, el cantautor expresó diferentes mensajes en donde mostraba la belleza de nuestro país, expresando mensajes como,: «Llegar a Guatemala, a su historia, a mis complejos. Hecho a la Antigua no podía dejar fuera nuestra historia, por eso este privilegio de canciones que se inspiran en nuestro hermoso país.»

Durante el concierto Ricardo Arjona realizó una mención especial a la canción que menciona la hermosa ciudad colonial donde fue llevado a cabo su concierto. Nombrando la letra de su famosa canción “El amor que te tenía.” diciendo durante su presentación: « Mi nostalgia fuma porros en la Habana. Y en la Antigua aún da saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama. Y el amor nunca es amor si no es idiota

Sin duda fue una noche muy importante para la carrera profesional de Ricardo Arjona. Cantamos, recordamos y sentimos mucho orgullo de nuestro paisano. ¿Fuiste parte de su concierto?