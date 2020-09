El fotógrafo guatemalteco Carlos López Ayerdi compartió un emotivo video donde aparecen diferentes tomas de varios lugares de la República de Guatemala, acompañados de la entonación del Himno Nacional de Guatemala.

En este proyecto lleno de civismo que contó con la colaboración de la voz de Mónica Jose, así como también del poema introductorio escrito por Amir Estrada Loskot y Ligia García y García.

Carlos López Ayerdi compartió emotivo video del Himno Nacional del Guatemala

En el marco del 199 aniversario de Independencia de Guatemala, Carlos López Ayerdi trabajó en un proyecto audiovisual, en donde se pueden apreciar diferentes videos que fueron grabados en 2 meses, en los 22 departamentos de Guatemala durante el toque de queda.

Así como también, los diferentes parques nacionales y otros lugares turísticos que han cerrados durante la cuarentena por el contexto de la pandemia. En el video se pueden observar las calles vacías de lugares icónicos como el Arco de Santa Catalina en La Antigua Guatemala.

También figuran otros sitios como la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala, La Isla de Flores en Petén, la Calzada Las Palmas en Retalhuleu, entre otros.

¡Mira estas emotivas escenas con la voz de la cantante Mónica Jose!

Así lo vivieron

Estuvimos en entrevista con Carlos López Ayerdi, Mónica Jose, Amir Estrada y Ligia García, con quienes conversamos acerca de su experiencia al participar en este proyecto, y esto fue lo que nos contaron:

Carlos López Ayerdi

«Hacer el video del Himno Nacional para mí fue un reto, ya que dentro del proyecto una de las metas primordiales fue reunir la mayor información posible sobre Guatemala y luego empezar a buscar cuáles eran las tomas ganadoras para mí en paisajes. No es sencillo meter en 5 minutos algo… para mí Guatemala es inmenso en todo el sentido de la palabra.»

Durante la entrevista que tuvimos con el fotógrafo le preguntamos qué había significado para él retratar a Guatemala durante la pandemia y esto nos dijo:

«Fue algo muy especial, fui una fotógrafo privilegiado en poder viajar a las 22 cabeceras departamentales y retratar en tiempo de toque de queda que es algo histórico para Guatemala. La meta era documentar estas 22 ciudades porque son muy bulliciosas… y captar un parque central a las 5:00 de la tarde en completo silencio es imposible… para mí eso fue una oportunidad que Dios me dio».

Mónica Jose

«La emoción de haber cantado el himno es tan grande, cada coro me tardé muchísimo porque se me salían las lágrimas, porque comprender cada una de las palabras que dice nuestro himno realmente me impactó. Cada verso se metía mas profundo en mi corazón porque en esta situación que estamos viviendo Guatemala nos necesita, no solo para que cantemos el himno, sino para lo vivamos en nuestro diario vivir».

Ligia y Amir

«El proceso de escribir el texto para el video fue muy interesante, y más complejo de lo esperado… queríamos que fuera algo positivo y optimista, pero no iluso o ingenuo. Nos sentimos muy contentos por haber sido parte de esto, para nosotros es un honor poner nuestras letras junto a este proyecto de tanta calidad. Agradecemos a Carlos López por habernos invitado a participar, definitivamente las experiencias relacionadas con el arte y la expresión siempre son enriquecedoras».

El poema escrito por Amir Estrada y Ligia García recita lo siguiente:

Hoy, luchamos desde casa

aunque extrañemos tener

los domingos en familia

con alfombras de pino bajo los pies

que no se nos olvide, ni ahora ni después

que siempre hemos sido hermanos

de son, maíz y café

Hagamos mejor las cosas

recuperemos el tiempo que se nos fue

escribamos juntos la historia

cuando nos veamos otra vez

velaremos todos por todos

honraremos al ser querido, aunque ya no esté

y voltearemos a ver al cielo

sabiendo que vamos a estar muy bien

latiremos a un solo ritmo

tendremos una misma piel

nada hermana tanto a un pueblo

que sufrir a la misma vez.