A través de sus redes sociales, el tenista Roger Federer invitó a sus seguidores a entrenarse desde casa por medio de un particular reto. El reconocido jugador comenzó a compartir los videos de las personas que se unieron al desafío, pero se sorprendió al ver el del guatemalteco Ian Amaya.

El tenista nacional se volvió tendencia mundial tras mostrar a Federer su increíble manera de cumplir con el reto que él lanzó. Ian publicó el video en sus redes sociales y posteriormente la Asociación de Tenistas Profesionales —ATP— lo subió en sus cuentas oficiales.

Hey @rogerfederer , probably you know a little about Guatemala but how about this double wall challenge? up for it ? I’ll be the best day of my life if you find peRFection on my technique. Share it. Regards from Guatemala 🇬🇹 @atptour @ITFprocircuit @ITF_Tennis @TennisTV pic.twitter.com/tORkXDR2zS

— Ian Amaya (@ian_amaya) April 16, 2020