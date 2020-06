Douglas Salguero es un destacado doctor guatemalteco que se encuentra trabajando como líder de investigación en un tratamiento que busca contrarrestar el COVID-19, los estudios se están llevando a cabo en Estados Unidos y él es parte de un equipo que trabaja día a día por buscar soluciones que beneficien a todos los afectados.

Te compartimos una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle y en la que nos cuenta un poco sobre los obstáculos que ha superado y los logros que ha obtenido a la fecha. ¡Pilas pues!

Douglas Salguero lidera investigación de tratamiento contra el COVID-19 en Estados Unidos

Douglas Salguero desde pequeño soñó con ser médico y luchó por lograrlo. En la actualidad como parte de las atribuciones de liderazgo que tiene en el centro de investigación de infectología de University of Miami Health System se encuentra coordinando un proyecto que fue iniciado a nivel nacional en Estados Unidos con el apoyo de Mayo Clinic. Esta investigación busca soluciones para enfrentar el Coronavirus.

¿Cómo iniciaste tu carrera?

«Soy originario de Mixco, estudié en Villa Nueva y luego en la Ciudad de Guatemala. Siempre quise ser médico y me costó mucho entrar a medicina a la USAC. Pero entré después de 3 intentos en los exámenes específicos. Luego de esto todo fue pan comido, me gradué y fui de los primeros de mi promoción y nunca repetí una materia.»

¿Cómo llegaste a estudiar en Estados Unidos?

«No fue tan fácil llegar a Estados Unidos, primero no vengo de una familia que podía sostener este sueño mío de venir a estudiar acá. Entonces trabajé en Guatemala en muchísimos hospitales y sanatorios pequeños. También di clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín.»

«Ahorraba periodos y venía 6 meses a Estados Unidos a tomar cursos para lograr certificarme como médico. Eran exámenes que incluían todo el pénsum de medicina de nuevo pero ahora en inglés, fue duro, pero lo logré en un año y medio.»

¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos?

«Envié mi hoja de vida a un doctor que hacía investigación en envejecimiento en el Hospital Militar de la Universidad de Miami, luego de muchas entrevistas y requisitos me aceptaron junto a 11 doctores de todo el mundo como voluntario.»

«Después me contrató la universidad y publiqué alrededor de 10 estudios y presenté en muchos congresos científicos en varios estados, eso llamó la atención de mi jefe y me recomendó para terminar como coordinador de estudios clínicos del centro de investigación de VIH. Por eso mismo me eligieron para coordinar los estudios de COVID-19.»

¿Puedes contarnos sobre los estudios de COVID-19 que estás llevando a cabo?

«Desde hace 4 meses o más el 100% de mi tiempo es dedicado a estos estudios. El más importante actualmente es el ACTT2, que inició en febrero en el que se evalúa el uso de un antiviral que mostró buenos resultados. Ahora estamos en la fase 2 donde se agregó un antinflamatorio muy fuerte que no deja entrar al virus a las células, una combinación muy efectiva. También en el estudio de emergencia de plasma convaleciente.»

Además, apoya en el Jackson Memorial Hospital y le gustaría regresar a Guatemala y colaborar en temas académicos para mejorar el sistema de educación y también quisiera iniciar un centro de atención para adultos mayores en el país. ¡Felicidades por todos tus logros y trabajo que llevas a cabo! #OrgulloGt