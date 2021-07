Tokio 2020: Niños japoneses mostraron su apoyo al guatemalteco Juan Maegli en los Juegos Olímpicos

¡Qué Chilero que Guatemala llegue a muchos rincones en el mundo! Es por eso que en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un emotivo gesto por parte de niños japoneses de una escuela mostraron su apoyo al guatemalteco Juan Maegli.

Mira a continuación el video que te compartimos que estos pequeños hicieron:

Video que niños del jardín de infantes Tamanawa expresaron su apoyo a Guatemala

Estamos felices que nuestros delegados de Guatemala estén destacando en las justas olímpicas que se están llevando a cabo en Tokio y en esta ocasión el velerista Juan Ignacio Maegli ha recibido una emotiva muestra de cariño a través de un video hecho por varios niños del jardín de infantes de Tamanawa, Kamakura, al sur de Japón.

En el video se puede observar a los pequeños del “salón cereza” haciendo una actividad interactiva, la cual consistía en hacer pequeños barquitos de papel celeste y blanco, en donde utilizaron la técnica del origami. Estas figuras se hicieron en honor a los veleros que se utilizan para esta disciplina deportiva donde se desarrolla Maegli.

Tras finalizar su manualidad los pequeños pegaron sus barquitos blancos y celestes en una representación de la Bandera de Guatemala. ¡Qué chilero!

Así mismo, en el video que grabaron se observa que los pequeños enviaron un mensaje a Juan Maegli que dice: «¡Juan! ¡Haz lo mejor de ti! Olímpico ve por ello ¡Adiós!». Al finalizar este tierno saludos, los niños japoneses empezaron a mover sus manos en señal de saludo para el velerista guatemalteco. ¡Míralo tú también!

Así reaccionó

Tras ver el video, el atleta guatemalteco compartió en su perfil las siguientes palabras: «¡Imposible no emocionarse con detalles así! Muchas gracias a todos los niños del kinder Tamanawa en Kamakura, Japón! Me emociona mucho pero también será una lastima no poder conocerlos e interactuar con el público en estos Juegos Olímpicos…»

¡Sin duda, un gran detalle!