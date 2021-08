Seguros Universales nombrado mejor lugar para trabajar en Latinoamérica este 2021

Este año Seguros Universales fue nombrado el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica por el ranking de Great Place to Work, te damos más detalles.

Por segunda ocasión Seguros Universales, una compañía guatemalteca, fue reconocida por Great Place to Work. Este 2021 obtuvo la primera posición del ranking latinoamericano, entre los mejores lugares de trabajo en la región. ¡Qué chilero!

Seguros Universales: Primera posición como el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica

Great Place to Work es considerada como la autoridad mundial en el estudio del clima y cultura organizacional. Por esta razón, Seguros Universales anunció con orgullo que obtuvo la primera posición en la lista de los mejores lugares de trabajo en América Latina este 2021. Dicho listado incluyó a un 125 empresas que destacaron por sus valores laborales.

Felipe Sicilia, Gerente General de Seguros Universales, comentó: «Para Universales representa una meta más alcanzada, recuperar el primer lugar en Latinoamérica, después de haberlo obtenido en 2018. El reconocimiento de saber que se está trabajando en el camino y dirección correctos nos da ánimo y fuerza para seguir adelante. Marcando la pauta con pasión, algo que forma parte de nuestro ADN».

Para compilar la lista, Great Place to Work preguntó a más de 2 millones de empleados de la región cuáles eran los factores más importantes para generar excelentes lugares de trabajo. Además, analizó programas laborales empresariales que afectan a los colaboradores de más de 1,000 empresas ubicadas en 20 países de Latinoamérica.

Michael C. Bush, CEO global de Great Place to Work, resaltó: «Durante un momento increíblemente desafiante para la región, estas empresas crearon lugares de trabajo equitativos al proporcionar flexibilidad y apoyo a sus colaboradores. Los mejores lugares de trabajo de América Latina encarnan la misión de Great Place to Work».

Un ejemplo de compromiso con sus colaboradores

El reconocimiento coloca a Seguros Universales como un referente en cuanto a bienestar laboral en Guatemala y Latinoamérica. La empresa implementa un mecanismo dinámico con el objetivo de que sus colaboradores se sientan plenos, felices y motivados. De esta manera logran fortalecer un sentido de pertenencia y crear un ambiente de trabajo favorable.

Ligia Sandoval, Gerente de Recursos Humanos de Seguros Universales, explicó: «Nuestro gran desafío ha sido robustecer e innovar un buen ambiente laboral para que nuestra gente se sienta cómoda y genere ideas y sugerencias que coadyuven a fortalecer su gestión diaria. Nuestra filosofía se centra en realimentarlos continuamente y agradecer el esfuerzo y empeño que nos dedican día a día».

Seguros Universales ocupa el primer puesto en la categoría de pequeñas y medianas empresas porque le brinda a su personal oportunidades de crecimiento, con programas especiales de capacitación y planificación profesional. ¡Felicidades por este gran logro!