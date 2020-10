Liza González es egresada de la Universidad Galileo y alcanzó un logro más en su carrera, ya que ganó la prestigiosa Beca Taiwán ICDF, con la cual estudiará su maestría en una universidad de Taipéi, China.

¡Qué Orgullo! La guatemalteca podrá cumplir su sueño de especializarse en biomédica.

Liza González ganó la Beca Taiwán ICDF y estudiará en universidad de Taipéi, China

Liza González es una profesional graduada de la carrera Química Farmaceútica, de la Universidad Galileo. Recientemente, se dio a conocer que ganó una beca para estudiar su maestría en Salud Internacional, en la Universidad Nacional Yang-Ming.

Esta beca completa le fue otorgada a la guatemalteca por la Embajada de Taiwán en Guatemala. Al optar por esta oferta de estudio, Liza desea especializarse en un Doctorado en Inmunología y medicamentos para poder abrirse campo en Guatemala.

Esta casa de estudios en Taipéi, Taiwán es reconocida por estar orientada a la medicina, ya que ofrece programas de Tecnología e Ingeniería Médica y Biomédica, entre otras carreras.

Especializarse en Biomédica

Según contó Liza en una entrevista, para conseguir esta beca se suscribió a varios boletines informativos de INDESGUA, en donde se enteró de la convocatoria de estudio.

Posteriormente, procedió a seguir los pasos y reunir los requisitos solicitados. Tras cumplir con los requerimientos, Liza se hizo acreedora de la beca, la cual representa una oportunidad muy importante para su carrera profesional.

La guatemalteco comentó que: «La carrera en Química Farmacéutica siempre me llamó la atención por estar en el ámbito de la salud. Me encantó las químicas que llevé… y todo eso relacionado en el ámbito de la salud es lo que me dio el pase para aplicar a este programa en Salud Internacional».

¡Qué Chilero que la guatemalteca haya obtenido esta beca! Te felicitamos Liza por este logro.