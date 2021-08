Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Qué chilero! El guatemalteco Cristian Cermeño se convirtió en uno de los primeros artistas guatemaltecos en destacar en el mundo de YouTube. Su canal, que lleva el mismo nombre, ha superado el medio millón de suscriptores con muchísimo arte.

Te contamos más acerca de su vida, destacando a nivel internacional.

La vida de Cristian Cermeño, youtuber y artista guatemalteco

El dibujo comenzó con un simple hobbie. A manera de entretenerse, comenzó a consumir el contenido de diferentes artistas a nivel mundial. A partir de lo que veía, empezó a practicar y a pulir su talento artístico.

Con tan solo 21 años, el sueño de convertirse en youtuber superó cualquier expectativa en la vida de Cermeño. De pequeño sabía que quería vivir del arte, pero no tenía idea de cómo hacerlo. En su momento, las carreras de ilustración, diseño y animación no estaban en su auge. Dándose cuenta de que no tenía suficiente información para orientarse.

Por ello, creó su canal en 2015, el cual fue un primer intento sin mucho éxito. Poco después, dejó descansar la idea del canal una temporada, tiempo suficiente para volverse un artista autodidacta.

De hecho, el internet se convirtió en su maestro. Su máxima herramienta que le ha permitido hallar fuentes de inspiración, mejorar su técnica y aprender más sobre el dibujo.

Cualquiera pensaría que a su edad se dedicaría de lleno al diseño. Sin embargo, comenzó a estudiar la carrera, pero optó por inclinarse a otra área que también disfruta: la odontología.

El éxito del arte guatemalteco en YouTube

En 2018 retomó su canal. Con la cámara de su teléfono, comenzó a publicar videos principalmente de tutoriales de dibujo. Poco a poco, fue enseñándole a un público en crecimiento formas más prácticas para crear sus propias obras.

Desde hace un tiempo, los tutoriales quedaron atrás. Así, se ha enfocado en otro tipo de contenido dinámico e inspirador como lo son los retos de arte. Además, esto permitió que pudiera interactuar con sus seguidores y crear una comunidad de arte.

Según Cristian, incursionó en YouTube porque se sintió motivado por otros creadores de contenido —sobre todo de su artista preferida Loisvb—. Motivado, su arte lo ha llevado a generar diferentes videos que alcanzaron un millón o más de cuatro millones de visitas.

Otros logros alcanzados gracias a YouTube

Su canal también se convirtió en una fuente de trabajo que le ha permitido invertir en su educación, como también en crear videos de mayor calidad. Por si fuera poco, la viralidad de sus videos lo ha hecho colaborar con marcas internacionales y otros artistas latinoamericanos.

“Poder darle a las personas un poco de lo que he aprendido con el tiempo, estando antes en su lugar aprendiendo a dibujar, es lindo”. “Yo le aconsejaría a los guatemaltecos que vivir de un canal de YouTube no es imposible […] siempre mostrándose como es uno”.

¡Sigamos apoyando a nuestros artistas nacionales!