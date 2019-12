Convocatoria de becas para profesores que deseen estudiar en Estados Unidos 2020

Si estás interesado o conoces a profesroes que deseen aplicar a una beca para estudiar en el extranjero, seguramente esta información te será útil, ya que se trata de una convocatoria para formar parte de un programa académico intensivo en Estados Unidos. ¡Te contamos todos los detalles!

Pueden participar profesores universitarios y maestros de inglés que deseen ampliar sus conocimientos en Estados Unidos. La beca te incluye visa, viaje, alojamiento, costos de la matrícula universitaria y seguro médico.

Convocatoria de becas en Estados Unidos para guatemaltecos

Las becas forman parte del programa Study of the U.S. Institutes —SUSI—, cuyo propósito es dar a los educadores de secundaria y administradores educativos la oportunidad para ampliar su conocimiento sobre la cultura, sociedad, valores e instituciones de los Estados Unidos.

A continuación te damos todos los detalles de los dos programas que ofrece SUSI:

Susi Académicos

Temas: periodismo y medios de comunicación, libertad religiosa y plurarismo, juventud, desarrollo de la fuerza laboral, reducción del déficit de competencias, cultura y valores, política, literatura contemporánea y política exterior de EE.UU.

Duración: 5 semanas

Fecha límite para aplicar: 31 de diciembre de 2019

Aplicar en línea

(Foto: Embajada de los Estados Unidos en Guatemala)

Susi para Educadores de Secundaria

En esta beca se le dará prioridad a profesores de instituciones públicas y áreas rurales. También a aquellos candidatos que no tengan experiencia previa en EE.UU. Recibirán clases en universidad y realizarán visitas culturales.

Las personas seleccionadas serán parte de un grupo de 20 personas, junto a educadores de secundaria de todo el mundo.

Duración: 5 semanas

Fecha límite para aplicar: 5 de enero de 2020

Aplicar en línea

Si cumples con los requisitos de cada beca, debes llenar la solicitud en línea en Guatemala.BecasEEUU@state.gov. Serán los organizadores quienes se comuniquen contigo por correo electrónico para indicarte si pasas a la siguiente fase.