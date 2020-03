El satélite guatemalteco llegó hoy a la Estación Espacial Internacional

¡El Quetzal 1 llegó a la Estación Espacial Internacional! El primer satélite guatemalteco fue transportado en la cápsula Dragon 1, la cual llegó este lunes 9 de marzo de 2020 a la EEI.

Desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, la empresa SpaceX lanzó el viernes 7 de marzo de 2020 a las 10:49:29 p.m. —hora de Guatemala— el cohete Falcon 9 que transportaba la cápsula Dragon 1, esta llevaba equipo, obsequios especiales y experimentos científicos, entre ellos el Quetzal 1.

Medios internacionales como The New York Times y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio —NASA, por sus siglas en inglés— dieron a conocer que la cápsula Dragon 1 llegó a la EEI en las primeras horas del 9 de marzo.

Los astronautas de la NASA Andrew Morgan y Jessica Meir usaron el brazo robot de la estación para capturar la nave espacial. El Dragon 1 permanecerá en ese lugar hasta abril de 2020.

CAPTURED! @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan have successfully captured the @SpaceX Dragon at the @Space_Station at 6:25am ET! Installation coverage will begin at 8am ET. pic.twitter.com/64tP1oTH7U

— NASA (@NASA) March 9, 2020