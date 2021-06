Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Qué Chilero! Recientemente la joven guatemalteca María José Sazo fue coronada como la nueva Miss Grand Guatemala 2021 y muy pronto representará al país en el concurso Miss Gran International, que se tiene previsto llevarse a cabo en Tailandia. ¡Qué bien!

Sazo fue investida por la reina saliente, la quetzalteca Ivana Batchelor, quien durante su presentación en el concurso internacional llevó a Guatemala lejos, quedando como segunda finalista y ganando como Mejor Traje Nacional con la creación Xecul Occidental del zacapaneco César Alejandro Portillo.

Guatemalteca representará al país en Miss Grand International 2021

La pasada noche del domingo 20 de junio, María José Sazo fue electa como la nueva representante de Guatemala y que irá al certamen de belleza Miss Grand International 2021.

Fue así que a través de las redes oficiales del concurso local se compartió un video donde se observa a la reina saliente Ivana Batchelor caminar con una corona entre sus manos, acompañada de otra reina que porta un trofeo y un hombre con la banda oficial del certamen.

Posteriormente, la joven María José hace su ingreso y le es colocada la banda, así como también se le entregó el trofeo y finalmente fue coronada por Ivana.

Entre los detalles que se tienen acerca de la joven modelo, es que tiene 21 años de edad y mide 1 metro con 79 centímetros. Así mismo, que es periodista y estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Además, es traductora e intérprete de los idiomas inglés y español, así como también, es ilustradora y diseñadora gráfica.

Aunque aún no se sabe cuándo es que estará viajando al certamen internacional, desde ya le deseamos muchos éxitos en su proceso de preparación y presentación. ¡Qué Chilero, mira el video que hizo SOS Films!

Así lo vivió

A través de una publicación en su perfil de Facebook, María José Sazo Meléndez compartió un emotivo mensaje:

«Hay sueños que se mantienen en nuestra consciencia durante mucho tiempo y van creciendo mientras que nos preparamos para luchar por ellos. Desde que tengo memoria he sentido que hay un hilo invisible que me dirige y guía para lograr todo lo que me propongo.

El objetivo que me motiva actualmente es muy claro, y es llevar el nombre de Guatemala por todo lo alto, para ser recordado y que dejemos nuestra marca característica en la historia del mundo.

Los colores de nuestra bandera me rodean y dan fuerza para luchar por lo que hemos anhelado por tanto tiempo. Desde ya doy mil gracias a los que me brindan su apoyo, les aseguro que alcanzaremos la cima juntos. Mi nombre ahora, es Guatemala».

Miss Grand International felicitó a la nueva representante de Guatemala

Luego de anunciarse a la nueva soberana, la fanpage de Miss Grand International felicitó a la guatemalteca y compartió algunas fotografías del evento. ¡Genial!

