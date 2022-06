El cantante venezolano de éxitos como Me Rehúso, Fuera del Mercado y Dembow, Danny Ocean, otorgó una entrevista exclusiva a Guatemala.com. La plática se centró en su pasión por crear música, las canciones que más le ha gustado producir y la energía que transmiten sus fanáticos guatemaltecos.

Este sábado 25 de junio de 2022, sus admiradores guatemaltecos lo podrán ver en concierto y disfrutar de la vibra y buena energía que transmite Ocean. Así transcurrió la entrevista:

Entrevista exclusiva con Danny Ocean

Daniel Alejandro Morales Reyes conocido artísticamente como Danny Ocean es un cantante nacido en Venezuela, que surgió a la fama a partir de 2016 con el lanzamiento Me Rehúso, canción que tiene más de 1 billón de reproducciones en Spotify.

Estudió diseño gráfico en la universidad pero siempre supo que su pasión estaba en la música. Esto fue lo que nos contó durante la entrevista:

¿Qué es lo que más te apasiona de hacer música?

Crear, no sé cómo explicarlo. Lo que más me gusta de hacer música es la creación de la música. Uno entra como en un trance. Es acción pura, estás constantemente buscando pequeñas cosas, pequeños detalles de la vida y ver cómo los agarras personalmente y cómo puede desarrollar algo a partir de eso.

La tarima también es mágica, es un momento en donde no estoy pensando y tengo mi mente en blanco y eso también es mágico. Está la parte de crear y la de ejecutar.

¿De dónde obtienes inspiración?

Yo viajo mucho, ahí cambia la conversación, ver diferentes realidades. Lo mío fluye a partir de cosas personales, de conversaciones o conceptos sociales. Algo social lo convierto en algo personal. Pero más que todo al viajar, ahí busco qué hay, sonidos, conceptos…

¿Cuáles son las canciones que más has disfrutado producir y cantar?

Dime tú es una, me gustó mucho el proceso, fue bastante mágico porque estaba yendo a una sesión con el compositor venezolano, Fernando Osorio, y yo no sabía qué hacer y yo tenía mi computadora y resolvimos en su casa. Nunca imaginé esta canción iba a tener ese ritmo, nunca pensé que iba a poder hacer ese tipo de ritmo y nivel de producción.

Rubia sol morena luna v2 es otra canción, cuando surgió la idea estábamos de la nada en la playa y me salió la melodía y fue mágico. En la música cuando consigues eso que estás buscando te genera una gran felicidad, independientemente si funcione o no pero conseguiste lo que querías. Me recuerdo que me lancé a la piscina, casi con el micrófono y después ver como ir desarrollando la producción de la canción en el estudio con los instrumentos fue un proceso muy bonito.

¿Qué quieres quieres transmitir con tus canciones?

Esperanza.

¿En qué proyectos además de la música te quisieras sumar?

Me encantaría actuar, quién sabe, la vida da muchas vueltas, creo que la actuación es algo que me llama mucho la atención. Yo también codirijo el proyecto con mi mejor amigo a nivel creativo. Todo lo que es la parte de marketing también me llama mucho la atención, una vez que tienes la obra cómo la presentas, hacer la imagen de las cosas, yo estudié diseño gráfico y todo eso me llama mucho la atención.

¿Qué similitudes has encontrado entre tus fans latinoamericanos?

Mucha energía, cada país tiene su público y cada público tiene su propia personalidad, pero algo en común que he visto es que siento que están de verdad escuchando. Considero que el proyecto tiene un un mensaje bien bonito atrás que suma y la audiencia cuando va a los shows entiende ese mensaje. Ese es el factor en común.

¿Qué esperas hoy del público guatemalteco?

He estado viendo las redes y en Guatemala hay como una furia, creo que eso se va a ver hoy en el público, esa energía de vuelta, creo que va a estar bien hermoso. Y es bonito, porque cuando tienes a un público que te está dando una energía de vuelta tú también estás entregando el 110% y piensas “que loco que yo estoy viviendo esto”, cuando estás cantando estás agradeciendo.

Si no has tenido la oportunidad de escuchar la música de Danny Ocean ¡escúchala, te encantará!

