¡Ricardo Arjona sigue resonando fuerte! Luego de que se estrenara su más reciente disco “Covers, Demos y otras Travesuras de Blanco”, el cantautor guatemalteco fue destacado por CNN en español debido a su dueto musical con la cantante inglesa Joss Stone.

Ambos artistas interpretaron la canción “Sobrevivirás“, la cual se estrenó en 2020 dentro del disco “Blanco”, pero solo con la voz de Arjona. ¡Acompáñanos a conocer lo que dijo este reconocido medio internacional!

A través del segmento llamado Primera Mañana —de CNN en español— hicieron un reconocimiento al «imparable» —como fue catalogado el guatemalteco—, por su trabajo musical hecho durante la pandemia.

Así mismo, indicaron que el 2020 fue un año donde Arjona se inspiró para sacar varias producciones discográficas, entre ellas, el álbum “Covers, Demos y otras Travesuras de Blanco“, en donde aparece una canción grabada a dúo con Joss Stone.

Por otro lado, también se hizo mención de las otras colaboraciones musicales del artista con cantantes de la talla de Gaby Moreno, Pablo Alborán y Mijares, entre otros. ¡Es por ello que te compartimos el video oficial de esta canción y la letra para que cantes “Sobrevivirás“!

Lo sabe muy bien Dios

Tiré mucho a la mierda mi pasado

Quiero volver con vos

Lavar con agua fresca los pecados

Volver a comenzar

Podría estar mintiendo ten cuidado

Hubo noches que te amé

Y días que te odié con todo el alma

No entiendo bien por qué

Contigo o sin ti no tengo calma

No vuelvas a caer

No importa lo que diga no he cambiado

Coro:

Y sálvate de mí

No me aceptes más

Vengo a suplicarte pero

Piensa un poco en ti

Sobrevivirás

Aunque te suplique, dime no

Joss Stone:

Te quiero ya lo ves

Me muero por volver, pero te pido

No lo hagas otra vez

Lo mío aunque lo intente está perdido

Conoces lo que soy

No volverá a ser flor, fruto podrido