Claro Música reunió las canciones más escuchadas de BTS en Guatemala

Descripción de la foto: Integrantes de la banda reunidos alrededor de una mesita baja y sosteniendo instrumentos como guitarras y teclados. (Crédito: BTS Official Facebook)

BTS es una banda surcoreana que ha ganado gran éxito internacional, reuniendo un considerable grupo de fanáticos alrededor del mundo. Claro Música ahora consiente a los guatemaltecos con algunas de sus canciones más escuchadas en nuestro país. ¡Pilas pues!

Disfruta de las canciones más escuchadas de BTS en Guatemala con Claro Música

La plataforma de Claro Música sabe que miles de guatemaltecos se han vuelto amantes del K-Pop en los últimos años. Por esta razón, busca compartir con los fans de BTS —quienes se han apodado A.R.M.Y., que significa «Adorable Representative of MC Youth»— , reuniendo las canciones más populares de esta banda en Guatemala.

BTS se ha vuelto un fenómeno alrededor del mundo y Guatemala no ha sido la excepción. Su trabajo musical resalta especialmente por abordar temas complejos sobre problemas sociales con los que sus integrantes se identifican. La combinación de su talento, sinceridad en las canciones e imagen ante el público ha logrado romper la barrera del idioma y cultura para complacer a millones de fans.

¡Escucha la nueva playlist de BTS de Claro Música Guatemala! La lista incluye algunos de los éxitos más recientes de la banda, como Life Goes On del álbum BE y Dynamite, inspirados en las experiencias que los artistas vivieron durante la pandemia el año pasado.

Además, la lista cuenta con 45 canciones en total de BTS como:

Waste It On Me

Idol

Boy With Luv

Make It Right

Claro Música es una plataforma para escuchar música gratis y sin límites.

¡El proceso para registrarte es realmente fácil! Solamente necesitas ingresar tu número de celular o correo electrónico.

¡Celebra el talento musical de RM, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, Suga y V! Descubre los éxitos más populares de BTS con Claro Música Guatemala.