Cada vez son más las jóvenes deportistas guatemaltecas que tienen la oportunidad de demostrar su talento en el extranjero. El caso más reciente es el de Laura Quiñónez, quien estará jugando para el equipo de voleibol de la Universidad Anáhuac de Puebla.

La jugadora de 19 años obtuvo una beca deportiva en México para seguir haciendo lo que más le apasiona, jugar voleibol. Al mismo tiempo comenzará con su etapa universitaria, específicamente en la carrera de nutrición.

Guatemalteca es reclutada por la Universidad Anáhuac de Puebla

Jugar en el extranjero siempre ha sido un sueño para Laura, el cual estará cumpliendo en el voleibol universitario mexicano. La guatemalteca se dedicará de lleno a la modalidad de sala, aunque no descarta integrarse en su momento al equipo de playa.

Según mencionó Quiñónez a Guatemala.com, la oportunidad de conseguir la beca no hubiese sido posible sin el apoyo de Femium Sports Agency, una agencia mexicana especializada promover el talento femenino en el deporte.

Laura está motivada por comenzar este reto, en el que llevará de la mano sus estudios y el deporte: «Estoy muy emocionada porque siempre he querido llevar mis estudios de la mano del deporte, sé que esta oportunidad me abrirá muchas puertas y me hará crecer tanto como persona, como profesional y como atleta».

Por otra parte, vivir fuera país y alejarse de sus seres queridos fue una decisión difícil de tomar, pero es consciente de la razón por la que lo hace: «Sé que será duro por todo lo que dejo aquí en Guatemala, mi familia, amigos y la Federación de Voleibol, que es mi segunda casa. Pero sé que todo este sacrificio será para poder tener un mejor futuro».

El objetivo de Laura en su nueva etapa académica y deportiva es aportar su talento al equipo y seguir trabajando para ser una de las llamadas a la selección nacional mayor de cara a los futuros torneos.

La trayectoria de Laura Quiñónez

Con 12 de años de experiencia en el voleibol, Laura es considerada como una de las promesas en este deporte. Prueba de ello han sido sus destacadas participaciones individuales en los diferentes campeonatos centroamericanos juveniles y de la categoría mayor, en los últimos 4 años.

En el 2017 ganó la medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano Sub-20 y un año después fue nombrada como la mejor líbero y defensa en la Copa Centroamericana Mayor Femenino.

Para el 2019, nuevamente figuró en los premios individuales como la mejor receptora de Centroamérica a nivel Sub-23. Por último destaca una medalla de plata en el torneo regional de playa de la categoría Sub-21.

Deportistas guatemaltecas que estudian y juegan en el extranjero

Laura se une a la lista de jóvenes deportistas que se encuentran en el extranjero siguiendo su carrera deportiva y académica. Un caso similar al de la jugadora de voleibol es Sofia Castillo, quien estará representando a Guatemala en el equipo de natación de la Universidad de Salem, en Estados Unidos.

En el país norteamericano también podemos mencionar a la futbolista Aisha Solórzano con la Universidad de Southeastern o al golfista Pablo Castellanos con Cayton State, entre otros.