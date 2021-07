Tokio 2020: Kevin Cordón agradeció el apoyo de los guatemaltecos tras clasificarse a semifinales

Luego de clasificarse a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hacer historia para el deporte nacional, Kevin Cordón dio declaraciones a los medios de comunicación presentes en Japón y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de todos los guatemaltecos.

El jugador zacapaneco está viviendo un momento único en su carrera deportiva tras colocarse entre los 4 mejores badmintonistas del mundo en el evento que se celebra actualmente en la capital de Japón.

Declaraciones de Kevin Cordón luego de clasificarse a las semifinales

Tras eliminar al coreano Kwanghee Heo y festejar su pase a las semifinales de singles masculino, Kevin tuvo la oportunidad de interactuar con los periodistas presentes en Tokio y aprovechó para mandar un saludo y mensaje de motivación a todas las personas que han seguido de cerca su participación.

Esto fue lo que dijo: «Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el partido de suerte hoy no fue tan de madrugada para Guatemala (…) agradecerle de todo corazón de verme, sino que darme toda ese apoyo, esa ayuda extra que yo necesito en la cancha para poder jugar».

El guatemalteco no encontró palabras para expresar la alegría que le causa su logro histórico: «No quiero desaprovechar esta oportunidad o esta alegría de ahorita porque no me la estoy creyendo ahorita. Ya después ya podré expresar mis sentimientos, estoy muy feliz de que todo ha valido la pena».

Para Kevin, ser guatemalteco significa tener un gran corazón para luchar contra todas las adversidades y alcanzar sus sueños, como el lo hizo. Además, su victoria se la dedicó a todos los “chapines” y su familia que lo han apoyado:

«El triunfo va para todos. Para Dios, yo sé que el en el 2013 me dio la oportunidad de otra vez volver a jugar bádminton, de hacer lo que a mí más me gusta, a mi familia, a mi hermano que falleció, y para el pueblo de Guatemala por la ayuda que me ha dado no solo ahorita, que la ayuda ha sido en toda mi carrera, para todos es esta alegría».

Aquí te dejamos el audio completo de sus declaraciones:

(Cortesía de Juan Meoño/Asociación Cronistas Deportivos)

