El 2022 no pudo empezar con mejores noticias para el guatemalteco Kevin Cordón, quien en el primer ranking del año de la Federación Panamericana de Bádminton, se ubicó como el número 2 de América.

La máxima entidad del bádminton en el continente publicó en sus redes sociales el ranking individual masculino, en el que Kevin destaca entre los primeros lugares, solo por detrás del canadiense Brian Yang.

El jugador originario de La Unión, Zacapa, aún no ha debutado en lo que va del año, por lo que no ha sumado puntos a diferencia del norteamericano, que ya disputó 1 torneo en 2022. El top 10 del ranking está conformado por atletas de Canadá, Brasil, México y Estados Unidos.

Otros guatemaltecos que se encuentran en los primeros 50 lugares del ranking de América son: Rubén Castellanos —puesto 13— Christopher Martínez —puesto 18—, Yeison del Cid — puesto 29— y Antonio Ortiz — puesto 32—.

Top 10 🏸 🇨🇦🇬🇹🇧🇷🇲🇽🇺🇸

MS Pan Am Players starting the year in these rank positions 😎

Some of them will compete in the next Pan Am M&F Cup 2022🏆

Who is your favorite player?

— Badminton Pan Am (@BadmintonPanAm) February 1, 2022