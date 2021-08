Tu navegador no soporta los elementos de audio

La bandera de Guatemala estará presente en el circuito de atletismo más prestigioso del mundo gracias a Luis Grijalva, quien tendrá la oportunidad de participar en la Diamond League de Eugene 2021, en Estados Unidos.

El corredor guatemalteco tendrá la oportunidad de debutar a nivel profesional en el evento de pista también conocido como Prefontaine Classic, el cual se celebrará este sábado 21 de agosto en el Hayward Field, ubicado en la ciudad de Eugene, Oregón.

Luis Grijalva debutará en la Diamond League de atletismo

Será en la prueba de las 2 millas, en la que Grijalva estará viendo acción junto a otros 15 corredores de Etiopía, Estados Unidos, Kenia, Uganda y Gran Bretaña. En el caso de Luis, será el único exponente latinoamericano en el evento de medio fondo.

El guatemalteco se estrenará con su nuevo equip profesional, Hoka One One. No está de más recordar que el corredor nacional viene de cerrar su etapa universitaria, donde fue destacó con el equipo de pista de la Universidad del Norte de Arizona —NAU, por su siglas en inglés—.

Según World Athletics, el mejor tiempo que Luis ha registrado en esta distancia es de 8:46.68 minutos, registrado en Seattle el 17 de junio de 2017. Al evento asistirán atletas reconocidos a nivel mundial y que recientemente tuvieron acción junto a Grijalva en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tal es el caso de Joshua Cheptegei, medallista de oro en los 5,000 metros planos. Aquí te dejamos el listado de los atletas que competirán junto al guatemalteco:

Berihu Aregawi — Etiopía

Selemon Barega — Etiopía

Paul Chelimo — Estados Unidos

Bethwell Birgen — Kenia

Daniel Ebenyo — Kenia

Grant Fisher — Estados Unidos

Michael Kibet — Kenia

William Kincaid — Estados Unidos

Jacob Kiplimo — Uganda

Joe Klecker — Estados Unidos

Mark Lomuket — Kenia

Nibret Melak — Etiopía

Marc Scott — Gran Bretaña

Joshua Thompson — Estados Unidos

¿Cómo ver en vivo la Diamond League de Eugene 2021?

En Guatemala, la Liga Diamante de Eugene se podrá ver en vivo en Sky Sports y la aplicación móvil de Blue To Go. La transmisión del evento comenzará a partir de la 1:45 p.m., horario guatemalteco.

Te puede interesar: Fernando Palomo, de ESPN, entrevistó a Grijalva y destacó su actuación en Tokio 2020.

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.