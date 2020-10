Fecha y hora en Guatemala para ver el partido Inglaterra vs. Bélgica, Liga de Naciones UEFA 2020

Sigue de cerca la actividad de las selecciones internacionales y no te pierdas el partido Inglaterra vs. Bélgica que se jugará por la Liga de Naciones de la UEFA 2020 A continuación te contamos la fecha y hora en que se disputará el juego en Guatemala para que no te pierdas ni un solo minuto.

¿A qué hora es el partido Inglaterra vs. Bélgica?

Las selecciones de Inglaterra y Bélgica están listas para revivir el encuentro por el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018. En esta ocasión, las dos escuadras europeas se enfrentarán en el marco de la jornada 3 del grupo B.

El juego se estará disputando este domingo 11 de octubre a partir de las 10:00 a.m., en horario guatemalteco. El escenario encargado de albergar todas las acciones será el Estadio de Wembley, en la ciudad de Londres.

Ambas selecciones buscarán conseguir los tres puntos para afianzarse en el primer lugar del grupo, en espacial el conjunto belga que marcha líder con 6 unidades. Por su parte, los ingleses son segundos con 4 unidades, superando a Dinamarca e Islandia, los otros integrantes del grupo.

Convocatoria de ambas selecciones

Para este encuentro, el técnico del combinado inglés Gareth Southgate convocó a los siguientes jugadores:

Here is your #ThreeLions squad for this month’s triple-header! 👀 — England (@England) October 1, 2020

Mientras que el español Roberto Martínez, entrenador que dirige a la selección belga, eligió a los siguientes jugadores para enfrentar Inglaterra:

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 30, 2020

Canales para ver la Liga de Naciones de la UEFA en Guatemala

Los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA los puedes disfrutar en televisión por Sky Sports, operadora que tiene los derechos de transmisión en Guatemala. De igual manera, la acción del partido también se puede seguir por diferentes plataformas de Internet: