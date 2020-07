Gracias a esta ayuda muchos guatemaltecos se han beneficiado. (Foto: Rattle and Hum)

Si no tienes trabajo acá tienes comida es una iniciativa de Rattle and Hum, quienes están ayudando a muchos guatemaltecos que se han visto afectados por la situación derivada del COVID-19 en nuestro país. Es por esta razón que decidieron llevar a cabo este proyecto.

Te contamos como nació esta iniciativa que nos demuestra que en este momento que vivimos debemos permanecer unidos y demostrar que #HoyPorTiMañanaPorMí

Rattle and Hum es un bar y restaurante ubicado en la 4ta. Avenida 16-11 de la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Tuvo que cerrar sus puertas desde el inicio de la pandemia por las restricciones que buscan cuidar la salud de todos los guatemaltecos. Al ver la necesidad de muchas personas que como ellos, no podían llevar a cabo su trabajo, decidieron crear un proyecto y elaborar alimentos para que pudieran ser entregados a las personas que por una u otra razón no tienen ingresos y necesitan un almuerzo o comida.

Por lo que colocaron un cartel afuera de su negocio en el que indicaban “Si no tienes trabajo, acá tienes comida”. Y así fueron acercándose cada vez más personas que pasaban por este lugar o que tratan de vender sus productos en la zona.

La respuesta ha sido muy positiva y el número de personas va creciendo cada día, una labor que también llevan a cabo gracias al apoyo de sus clientes quienes donan víveres y alimentos para que sigan con este proyecto. Si te gustaría apoyarlos puedes visitarlos o comunicarte con ellos al teléfono 2366-6524 y colaborar para que más guatemaltecos sean beneficiados.

Una acción que nos invita a unirnos y apoyar desde donde nos encontremos para ayudar a las familias, vendedores ambulantes y otras personas que han sido afectadas por el Coronavirus en el país. ¡Qué chilero cuando nos unimos!