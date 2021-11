María Isabel Grajeda es una guatemalteca que creó el proyecto de los Abuelitos Heladeros que busca ayudar a un grupo de abuelitos de la tercera edad. Te contamos todos los detalles sobre la creación de este reconocido proyecto social y el impacto que ha tenido en el país. ¡Qué orgullo!

Guatemalteca crea proyecto social para ayudar a abuelitos

María Isabel es una guatemalteca de 28 años que nació en la ciudad capital que desde pequeña le ha gustado hacer voluntariado de diferentes tipos. A lo largo de su vida ha participado en actividades sociales al lado de su familia en donde recaudaban víveres y visitaban distintos asilos. Para Isabel estas actividades eran reconfortantes ya que siempre ha sentido una afinidad especial con los abuelitos y personas de la tercera edad.

¿Cómo comenzó el proyecto de los Abuelitos Heladores?

Este proyecto social nació después de que María Isabel conociera a uno de los abuelitos heladeros caminando por las calles de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala durante la pandemia del Covid-19.

En una entrevista con Guatemala.com, Isabel comentó: «Cuando conocí a Don Julio me inspiré para comenzar un proyecto. Quería ayudarlo y poder evitar tuviera que trabajar porque teniendo 81 años y con cáncer no estaba en las condiciones para trabajar en plena pandemia. Me motivé en poder ayudarlo y esto me cambió la vida, ver tan de cerca la necesidad de alguien tan humilde y de tan buen corazón.»

Tras conocer a Don Julio, Isabel también conoció a otros 11 abuelitos que vivían en condiciones complicadas dentro de una pequeña casa. Debido a esto, realizó una publicación en redes sociales el 21 de mayo de 2020 en donde dio a conocer la historia de los abuelitos. Tras dicha publicación, muchos guatemaltecos mostraron su apoyo con donaciones y ayudas económica. Gracias al buen corazón de las personas, lograron reconstruir la casa de los abuelitos, les donaron eco filtros, estufas, zapatos y mucho más.

Un proyecto que ha cambiado la vida de los abuelitos guatemaltecos

La idea de este proyecto era que los abuelitos heladeros no tuvieran que salir a las calles a vender debido al Covid-19. Actualmente, el proyecto les apoya con un porcentaje económico, víveres, desayunos, vitaminas y visitas al médico. Además, Isabel lidera distintas estrategias para que los guatemaltecos puedan seguir apoyando a estos más de 19 abuelitos heladeros.

Además, Isabel agregó: «Para mi ha sido un nuevo propósito de vida este proyecto, el poder saber que mis acciones pueden mejorar y proteger la vida de 19 personas de la tercera edad y de más personas que lo necesiten. Estamos llevando a cabo proyectos para más vendedores ambulantes de la tercera edad de la Zona 1, queremos recaudar muchos fondos para ayudar al máximo personas que podamos lograr para que este proyecto no termine.»

Sin duda nos sentimos muy orgullosos de este tipo de iniciativas creadas por guatemaltecos que buscan hacer un cambio y apoyar a los que más nos necesitan.