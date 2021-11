¡Qué Chilero! El guatemalteco Héctor Gómez es finalista en concurso mundial de innovación espacial, que lleva por nombre 7th Mission Idea Contest: For Deep Space Science and Exploration. Gómez participa con el proyecto LWISAT: Lunar Water Index Satellite Constellation

El concurso brinda a los estudiantes universitarios de ingeniería y cualquier persona interesada en el espacio, oportunidades para presentar sus ideas creativas y llamar la atención a nivel mundial.

Héctor es un joven de 25 años, quien es finalista en este importante concurso y con su proyecto tiene como objetivo desarrollar un índice de agua de teledetección, proporcionado por una constelación de 5 nano-satélites tipo CubeSat desplegada en la órbita lunar.

El proyecto está conformado por un equipo multidisciplinario trabajando en conjunto con un mismo objetivo: Impulsar la innovación espacial en Centroamérica y contribuir a la investigación del espacio profundo. El mismo se desarrolla desde mayo.

El equipo guatemalteco fue uno de los ganadores del concurso a nivel regional, luego semifinalistas del concurso mundial y recientemente los confirmaron como finalistas a nivel mundial, mismo que presentaran de forma virtual en Japón el próximo 13 de noviembre. ¡Qué chilero!

La presentación final se llevará a cabo de forma hibrida en Tokio el 13 de noviembre y se transmitirá en este enlace. En una entrevista, Héctor compartió que: «Ha sido un largo camino desde que inició este proyecto, que comenzó con una idea, un trabajo colaborativo entre personas muy talentosas de la región Centroamericana».

En el concurso hay representantes de todo el mundo y es organizado por UNISEC-Global y The University of Tokio Institute for Open Innovation y con el apoyo de International Academy of Astronautics.

En el equipo que representa a Guatemala se encuentran: Karina Obando, Eduardo Leandro, Karolina Herrera, Sofia Alvarado, Antony Ramírez, Kimberly León, José María Jiménez Coronado.

Nos sentimos muy orgullosos y desde ya les deseamos muchos éxitos.