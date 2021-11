Carmen Valenzuela es una joven guatemalteca que a su corta edad busca crear un impacto en la sociedad. Con su iniciativa Hablemos de Futuros pretende crear un espacio de aprendizaje, colaboración y entendimiento donde las ideas y conceptos puedan florecer. ¡Qué chilero!

Actualmente es catedrática de Diseño de servicios y Diseño y Sostenibilidad en la Universidad Rafael Landívar y su historia nos inspira.

Carmen Valenzuela, la joven guatemalteca fundadora de la iniciativa Hablemos de Futuros

Hablemos de Futuros es un estudio científico-creativo de innovación climática, que trabaja procesos y soluciones socioambientales basados en rutas estratégicas de desarrollo degenerativo y resiliencia para alcanzar un futuro sostenible. Con el mismo busca crear un camino hacia un fututo consciente y con criterio ambiental.

Dentro de las iniciativas que realiza actualmente, ha realizado una alianza con Cámara de Industria y su Centro de Formación Empresarial, impartiendo la Certificación ¿Hablas Carbono?, para apoyar al sector privado en conocimientos climáticos.

Este es el primer curso impartido en español a nivel mundial y en Latinoamérica, el cual es respaldado por la entidad británica Carbon Literacy Project, reconocida por la ONU. ¡Qué chilero! En su plataforma podrás encontrar consultorías, masterclasses, certificaciones, contenido escrito para ampliar la conciencia ambiental, entre otras.

Carmen, la joven que busca crear un futuro mejor

Carmen Valenzuela tiene 26 años y es catedrática en la universidad. Cuenta con un Máster con mérito en Design for Change, de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Fue seleccionada para participar en el programa de Economía Circular Aplicada de la Fundación Ellen MacArthur: From linear to Circular. Con diplomados y certificaciones en biomimética, manejo de carbono, alfabetización de carbono, economía de las donas, entre otros.

