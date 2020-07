MUST es la nueva red social de tendencia en España y fue creada por Pablo López, Jorge Martínez y Daniel Portabella, tres emprendedores guatemaltecos que buscan brindar contenido auténtico y relevante del país.

La App MUST está diseñada especialmente en España y es para que los usuarios compartan sus mejores experiencias y recomendaciones de lugares turísticos, comida y cosas por hacer y descubrir.

Come get lost with Must, el app para descubrir experiencias únicas. Somos una comunidad de buscadores y creadores compartiendo momentos genuinos. Explora listas temáticas y utiliza los filtros de categoría para encontrar los mejores “musts”. ¡DESCARGALA! https://t.co/RHbT59udJa pic.twitter.com/EuipWalgPk

— Discover Must (@discover_must) May 13, 2020