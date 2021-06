¡Un video muy conmovedor! El pequeño Warner Coloch es un niño guatemalteco que se ha estado haciendo viral en redes debido a que declamó un poema para su maestro. ¡Sin duda es un muy bonito gesto!

Es por ello que te compartimos el video que grabó Warner. ¡Qué chilero!

Niño guatemalteco de Baja Verapaz dedicó emotivo video a su maestro

A través de diferentes páginas de Facebook se ha publicado un curioso video de un niño que está rodeado de naturaleza y aparece declamando un poema.

Según se sabe, se trata del pequeño Warner Coloch, quien es originario del departamento de Baja Verapaz, específicamente, de la aldea el Amatillo, del municipio El Chol. Este pequeño cursa actualmente el grado de cuarto primaria. ¡Genial!

Así mismo, se dice que gracias a la educación a distancia que ha recibido el pequeño, por parte de su maestro, tanto así que se han descubierto nuevos talentos en el área rural.

Es por ello que Warner envió un emotivo mensaje a su maestro con un poema recitado y de la autoría del peruano Dilmer Lozada Leiva y que tiene como título: Un respiro he vuelto a dar en cuarentena un día. ¡Mira el video!

«Y mis ojos ya dormidos volvieron a despertar y he visto a los humanos confundidos y aterrados ¿será que algo pasó? ya no están alborotados, pocos andan por las calles y cubiertos por temor.

Unos lloran a sus muertos, otros claman al señor, ya veo pocos desechos, dejaron de contaminar industrias paralizadas, motores sin rodar. ¿Será que me valoraron y me dieron mi lugar?

Oh no, es por causa de un virus, esto será temporal, luego los hombres serán los mismos bichos de ayer, sus motores rugirán, sus armas detonarán, mis montañas quemarán.

Poco a poco olvidarán y contra mí se vendrán, su ambición despertará, sus acciones seguirán y en esas acciones humanas y acción desmedida envenenando las aguas y destruyendo la vida.

¡El ser más inteligente ya no tiene corazón! Destruye su medio ambiente, causa muerte y destrucción, contamina su propio entorno, la atmósfera llena de gases debilita la capa de ozono. ¡Humano qué es lo que haces! Un último grito de auxilio, este tiempo clamaré, humano si no me cuidas muy pronto sucumbiré, será un duro final y tú lo sabes muy bien, deja limpio el manantial, ríos y lagos también, cuando me esté ahogando, manotazo yo daré y de seguro te diré y no preguntes por qué, ayúdame ser humano, yo sé que quieres vivir, dame tu mano hermano que no me quiero morir».

¡Sin duda, el pequeño Warner nos transmitió un mensaje muy importante!