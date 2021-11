La Universidad Galileo de Guatemala ganó premio Magna CUM Laude enfocado Investigación de Operaciones, resaltando a nivel competitivo a nivel mundial en este campo. ¡Qué chilero! Un logro que nos llena de mucho orgullo.

Esta es la primera vez que la universidad guatemalteca gana este premio y además es el primero de este tipo en la región centroamericana.

Universidad Galileo ganó premio Magna CUM Laude en Investigación de Operaciones

La Universidad Galileo es una de las más reconocidas en nuestro país. Desde 2019 la casa de estudios se convirtió en la primera en formar parte de INFORMS, una de las sociedades de investigación de operaciones más grande del mundo con una comunidad de más de 12 mil miembros.

La creación en Guatemala del primer capítulo estudiantil en Latinoamérica cuenta con más de 150 miembros en nuestro país. Este año, la universidad tuvo la oportunidad de competir junto a universidades de primer nivel entre las que se pueden mencionar: Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Buffalo (SUNY), New York University, Texas A&M University, Purdue University, University of Wisconsin Madison, entre otras.

En la competencia hubo dos áreas principales enfocadas en lo académico y social, llevando a cabo distintos talleres, investigaciones y actividades de networking.

Primer premio de este tipo en Centroamérica

El doctor Jorge Samayoa, director del Instituto de Investigación de Operaciones de la universidad comentó: «Competir y ser la primera universidad en la región en haber ganado este premio de tan alta magnitud nos reta a seguir adelante. Desde ya estamos enfocados en buscar para el próximo año darle a Guatemala la oportunidad de poder ganar un Suma Cum Laude».

Felicitamos a la universidad por este logro y por poner el nombre de nuestro país en alto.