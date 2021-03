Descripción de la foto para personas no videntes: Joven con mascarilla y una gabacha está a la par de un señor mayor que está sentado. (Crédito: Tulio Saenz)

¡No cabe duda que los guatemaltecos sabemos ser solidarios! Tal es el caso de Tulio Saenz, un joven guatemalteco que es barbero y que está regalando cortes de cabello a abuelitos, en la Ciudad de Guatemala.

Tuvimos la oportunidad de conversar con este joven quien no solo nos contó de su noble iniciativa sino de cómo a través de su don busca ayudar a otros. ¡Qué Chilero!

Barbero guatemalteco hace cortes de cabello gratis a personas de la tercera edad

Tulio Saenz es un joven de 26 años, originario de la ciudad capital, que recientemente tuvo la idea de regalar cortes de cabello a abuelitos. Fue así que a través de sus redes sociales compartió una publicación en donde informó que junto a su barbería, quería aportar su granito de arena e hizo el llamado para que si las personas conocen a abuelitos guatemaltecos que no puedan salir de su hogar y necesiten un corte de pelo, él con gusto lo hará.

Para contactarte con Tulio, puedes hacerlo a través de mensaje en su página de Facebook, donde aparece como Barbería Saenz, o bien, visitarlo en su local, el cual está ubicado en la 6a. calle 2-38, Ciudad Real 2, en la Zona 12, Ciudad de Guatemala, (en cuadra de la iglesia mormona).

Usar su don para ayudar a otros

En entrevista, Tulio nos contó que esta iniciativa surgió de su propio testimonio, ya que él atravesó por una situación difícil, nos contó lo siguiente: «en mi vida he tenido altas y bajas por lo cual yo me volví muy creyente de Dios, en lo cual él me ayudó bastante».

Es por ello que gracias a la «bendición de Dios» que recibió, nació en él la inquietud de también querer aportar algo en la vida de alguien más. Fue así que en diciembre emprendió su negocio de barbería y con eso, buscar de qué manera ayudar a las personas.

Ante esto en una ocasión un su tío le pidió que le hiciera favor de irle a cortar el pelo a su papá, por lo que él lo hizo y sin cobrarlo. Esto dio paso a que Tulio se diera cuenta que como esta persona, habían muchos más guatemaltecos con la misma necesidad y de escasos recursos.

Por lo cual se ideó lo de ofrecer cortes de cabello a personas de la tercera edad, sin costo alguno y utilizar el don que Dios le dio para ayudar a quienes más lo necesitan. Este guatemalteco indicó que no busca hacerse famoso, pero en Guatemala.com reconocemos estas acciones positivas y te invitamos a que te sumes a estos #ActosDeAmor y que juntos recordemos que #HoyPorTiMañanaPorMí.

