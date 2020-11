Tecki ahora está disponible con Grupo Distelsa en Guatemala

Una nueva alianza ha permitido que Grupo Distelsa cuente con el respaldo y el servicio personalizado de la plataforma Tecki, una empresa que brinda soluciones tecnológicas a los guatemaltecos. ¡Pilas pues! Te contamos más a continuación.

Resuelve tus problemas tecnológicos con Tecki, ahora con Grupo Distelsa

Grupo Distelsa ahora ofrece un servicio personalizado para resolver problemas tecnológicos en donde te encuentres. Tecki, en esta nueva alianza, trabaja en una experiencia de atención y servicio posventa para quienes necesitan un experto en tecnología que les ayude con asuntos de conectividad, configuración de tus dispositivos inteligentes o problemas con el software de tus productos.

¡Recibe asesoría personalizada de tus dispositivos sin tener que salir de casa! Llama o envía un mensaje de WhatsApp al número 2296-8800 o descarga la aplicación disponible para Android y iOS. Podrás hacer una reservación con un experto que tenga las habilidades para resolver tus asuntos tecnológicos, quien llegará directamente hasta tu puerta o puede atenderte por medio de videollamada.

Además, si el diagnóstico de tu problema requiere la compara de un producto, el Tecki es capaz de realizar la cotización, venta y entrega de tu producto junto a Grupo Distelsa, para finalmente hacer la configuración y personalización contigo.

Tecki nació en Guatemala y está formado por jóvenes inteligentes y que trabajan para atender a los guatemaltecos con paciencia y aconsejarles en los problemas más mínimos que tengan con tecnología. Por ejemplo, que ya no tengan espacio en su teléfono, que no tengan buena señal de Wi-Fi para trabajar o estudiar, entre otros. ¡Y lo mejor de todo es que si no te brindan una solución a tu problema, no pagas!

Conoce más sobre el servicio de Tecki desde su sitio web. Y recibe asesoría exclusiva al comprar tus productos tecnológicos en Tiendas MAX y Tecno Fácil alrededor de Guatemala, para personalizarlos y configurarlos cuando te los lleves a casa. ¡Qué chilero!

Grupo Distelsa está constantemente en la busca de brindar un servicio basado en excelencia, encontrando cada día mejores maneras de dar respaldo a sus clientes. ¡Despreocúpate de tus problemas tecnológicos y deja que los expertos se encarguen!