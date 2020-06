Maltish Lorenzo cumplió su sueño al graduarse de médico y cirujano de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, la ceremonia se llevó a cabo de forma virtual debido a la emergencia del Coronavirus —COVID-19—. ¡Muchas felicidades!

Las autoridades de la Facultad de Medicina de Harvard organizaron la ceremonia por medio de YouTube el 28 de mayo de 2020. Se graduaron cientos de profesionales, entre ellos Maltish Lorenzo, quien es originario del departamento de Huehuetenango.

Guatemalteco se graduó de médico y cirujano en universidad de Estados Unidos

Maltish compartió en su cuenta personal de Facebook: «Dr. Maltish Lorenzo, MD. Para que llegara este día han sido muchos años de proceso. Estoy muy agradecido y privilegiado de poder graduarme de la Escuela de Medicina de Harvard y celebrar con mis seres queridos. No estaría aquí sin la ayuda de amigos y familia, mis padres, y especialmente Paulina Guyen que me ha apoyado desde el día uno. Los amo a todos y no puedo esperar al siguiente paso».

Además, él indicó que esta meta la logró gracias al apoyo incondicional de sus padres Ofelia y Lorenzo, quienes son originarios del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.

El medio Pancholón Radio Internacional tuvo la oportunidad de hablar con el guatemalteco previo a la ceremonia de graduación, en la entrevista resaltó: «Gracias a la comunidad maya Q’anjob’al y a todos los que nos escuchan. Estoy muy feliz con mi familia, amigos y conocidos en este día, porque son cuatro años que he trabajado duro para llegar hasta aquí».

Te compartimos parte de la entrevista:

Maltish vivirá en Los Ángeles y resaltó que está emocionado por el siguiente paso que es estudiar oftalmología en la Universidad de California en Los Ángeles —UCLA—.

¡Muchas felicidades Maltish Lorenzo, gracias por poner en alto el nombre de Guatemala, eres un orgullo!