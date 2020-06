Kathy Juárez es una guatemalteca que estudia lengua de señas y como parte de una tarea, según comenta en sus redes sociales, decidió compartir un tutorial de maquillaje con lo que ha aprendido. El resultado es un video en el que puso en práctica su aprendizaje y que busca aportar a las personas sordas.

¡Qué chilero! Te compartimos el video para que puedas tu también aprender un poco de lengua de señas.

Katherine Juárez compartió un tutorial de maquillaje en lengua de señas

En lengua de señas y con subtítulos puedes apreciar este video que es de los pocos que existen en las redes sociales y que buscan enseñar y contribuir en este canal de comunicación. Y que nos recuerda la importancia del contenido adaptado para todos.

«Cada día me encanta más este reto que decidí tomar, no es fácil aprender lengua de señas pero tampoco imposible, sigo aprendiendo de la cultura sorda y espero seguir aportando un poco de lo que he aprendido con ellos».

Se puede leer en el video compartido y en el que se puede apreciar un maquillaje de 5 pasos fáciles y rápidos para hacer en casa, aprovechando que es un tiempo en el que debemos cuidarnos y permanecer en nuestros hogares.

Clases de lengua de señas

La Asociación Educativa para el Sordo, —Asedes—, es una organización no lucrativa que apoya a personas con discapacidad auditiva a través de diferentes programas, terapias, tutorías y talleres. Si te interesa aprender lengua de señas, ¡pilas pues! Se encuentran en convocatoria para un curso que iniciará a final de junio.

Conoce como inscribirte y todo lo que podrás aprender y no pierdas la oportunidad de estudiar algo nuevo, ¡qué chilero! Lo mejor de todo es que no importa si no tienes conocimientos previos, ya que sus cursos son por niveles, por lo que tienes la oportunidad de aprender desde cero.