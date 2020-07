Jeffrey Reina es un guatemalteco que se encuentra trabajando en una investigación para un tratamiento contra el cáncer, estos estudios los está llevando a cabo en Salk Institute en Estados Unidos. Este importante instituto de investigación es conocido mundialmente por su trabajo en biología.

Te compartimos su historia, el trabajo que ha realizado y sus sueños al regresar a Guatemala, gracias a una entrevista en la que tuvimos la oportunidad de conocerlo.

Jeffrey Reina trabaja en investigación de tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos

Jeffrey Roberto Reina Garciasalas nació y creció en Guatemala, tuvo la oportunidad de vivir rodeado de animales como perros, gatos, loros, iguanas, entre otros. Por lo que se interesó mucho por la naturaleza, la biología y la ciencia. Desde muy pequeño se visualizó como científico por lo que al llegar a su carrera universitaria eligió una licenciatura en biología.

¿Cuál fue la razón por la que te interesaste en investigaciones contra el cáncer?

«Seis meses después de terminar mi licenciatura, me gané una beca del gobierno de Brasil para estudiar un doctorado en Biología Celular y de Tejidos en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil. Escogí Brasil porque ofrecía la mejor combinación: muy buenas universidades, becas y una cultura interesante.

Siempre estuve interesado en hacer investigación con cáncer, debido a la muerte de familiares y amigos cercanos a esta enfermedad y por eso durante mi doctorado investigué una proteína supresora de tumor llamada maspina en el laboratorio de la Dra. Nathalie Cella, para que en un futuro se puedan crear fármacos dirigidos a este proceso.»

¿Cómo llegaste a trabajar en el Salk Institute, Estados Unidos?

«En el último año de mi doctorado, empecé a aplicar a postdoctorados y recibí un correo sobre las becas Pew Latin American Fellowship, que ofrecen becas para estudiantes latinoamericanos para hacer un postdoctorado en los Estados Unidos.

Después en un congreso encontré el nombre del Dr. Tony Hunter entre los presentadores y me gustó su línea de investigación. Para mi sorpresa, su laboratorio estaba en el Salk Institute. Debido a que siempre fui un admirador de Jonas Salk, el inventor de la vacuna contra la polio, soñe mucho en como sería de increíble trabajar ahí, pero en ese momento era algo que se miraba muy lejos.

De esta manera entré en contacto con el Dr. Tony Hunter y apliqué a la beca. A pesar de no haberla conseguido, el Dr. Hunter me ofreció un puesto de postdoctorado en su laboratorio y empecé a trabajar ahí desde febrero de 2019. Un año después volví a aplicar a la misma beca y esta vez fue exitoso.»

¿En qué te encuentras trabajando actualmente?

«El laboratorio del Dr. Hunter ha estudiado la fosforilación en proteínas, un proceso celular importante donde proteínas son activadas y desactivadas, como un switch, mediante la adición de un grupo fosfato. Estas vías de señalización se encuentran activadas en varios tipos de cáncer, siendo la base científica de algunos tratamientos actuales para el cáncer.

Durante mi postdoctorado exploraré la fosforilación de histidina en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama y buscaré identificar proteínas involucradas en este proceso. Además, seguiremos expandiendo el conocimiento de la fosforilación de proteínas en otros aminoácidos, como la fosforilación en lisina.»

¿Cómo te sientes por trabajar en esta investigación?

«Trabajar en el Salk Institute ha sido un sueño para mí, ya que se realiza investigación que está a la vanguardia y muchos grandes científicos, como Jonas Salk y 11 premios nobel han trabajado aquí. Estar en el laboratorio del Dr. Hunter es una gran oportunidad para mí, pues él es referencia en el área de investigación de cáncer lo que se refleja en la gran cantidad de premios que ha ganado.»

¿Qué te gustaría hacer al regresar a Guatemala?

«La beca Pew Latin American Fellowship financia mis estudios de postdoctorado y después de que finalice esta etapa, me da dinero para empezar mi propio laboratorio si consigo una posición de investigador en Latinoamérica. Esto ayuda mucho al desarrollo de ciencia en los países latinoamericanos. Me gustaría regresar y empezar a trabajar en crear las bases para que en un futuro se pueda llegar a realizar estas investigaciones en el país.

Me gustaría empezar por un programa de doctorado en biología molecular que todavía no existe en Guatemala. También me gustaría crear un programa de intercambios para que estudiantes guatemaltecos puedan realizar una pasantía conmigo en el laboratorio del Dr. Hunter y en el futuro con otros laboratorios.»

Sin duda es un guatemalteco que está poniendo en alto el nombre de Guatemala. ¡Felicidades por tus logros! #OrgulloGt