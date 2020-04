A través de sus redes sociales, Jacob Glanville, un científico nacido en Guatemala, dio a conocer una alianza que hizo junto al médico Erwin Calgua y la USAC, para trabajar en un tratamiento que ayude a combatir el COVID-19.

El reconocido doctor indicó que el objetivo de la alianza es permitir pruebas de diagnóstico rápido de los anticuerpos de plasma para el Coronavirus. Así lo anunció Jacob en su cuenta oficial de Twitter:

«Nos complace anunciar una asociación con Erwin Calgua y la Universidad de San Carlos de Guatemala para permitir las pruebas de diagnóstico rápido de los anticuerpos de plasma convalecientes COVID19».

We are happy to announce a partnership with Erwin Calgua and Guatemala’s University of San Carlos to enable rapid diagnostic testing of COVID19 convalescent plasma antibodies. USAC will test plasma to find donors with the best antibodies and then bank their plasma as a treatment.

— Dr. Jacob Glanville (@CurlyJungleJake) April 24, 2020