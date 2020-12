(Foto: Start with a smile Project)

Muchos hogares guatemaltecos fueron afectados debido al paso de las tormentas ETA e IOTA, impactando a las comunidades de varias partes del país y, con ellas, a muchos niños. Sin embargo, se ha creado una iniciativa que busca llevar la magia de la Navidad a las familias de Cobán.

Convierte una caja en un regalo para un niño

Si has realizado pedidos o compras en línea y no sabes qué hacer con las cajas que sobran, esta es una buena oportunidad para transformarlas en un regalo para un niño. Esta acción invita a los guatemaltecos a utilizar las cajas en buen estado que no se estén utilizando —ya sea por compras hechas por internet o no—, y volverlas un detalle para las fiestas navideñas.

¿Qué es lo que tienes que hacer?

Decora la caja, ya sea con papel de regalo y una moña, colócale un detalle y agrega una etiqueta.

En ella especifica si es para un niño o una niña, la edad aproximada y un mensaje positivo que anime a los pequeños. Esto facilitará la entrega de regalos.

Escribe al número de WhatsApp 3360 0901 indicando que enviarás un regalo y dando tu dirección exacta.

Los regalos serán recibidos a partir del viernes y lunes, en horarios de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La última fecha para entregar este presente es hasta el 21 de diciembre, ya que el martes 22 de diciembre serán entregados a la comunidad de San Egidio, Cobán.

Información importante

En caso de enviar un regalo durante el fin de semana, especifica al número de WhatsApp que programarás una entrega para el lunes.

para el lunes. Por cuestiones de logística, se abarcará únicamente el casco urbano del país.

¡Qué Chilero! Esta iniciativa fue creada por C807 Xpress en conjunto con la agencia VaoVao como una forma de incentivar a los guatemaltecos a hacer de una caja un regalo especial para quienes más lo necesitan.