Fitness One Guatemala incentiva a un mejor estilo de vida en libro gratuito «Secretos del Challenge»

El Challenge de Fitness One es un programa que ha trabajado por 12 años para hacer un cambio integral en el estilo de vida de varias personas. Y ahora celebran los logros personales que han alcanzado algunos de los guatemaltecos involucrados en dicho programa, por medio de su libro virtual gratuito «Secretos del Challenge». ¡Conoce más!

Guatemalteco han cambiado su vida con El Challenge de Fitness One

Muchos buscan mejorar su figura, encontrar su peso ideal, aumentar su masa muscular o simplemente llevar una vida más sana. Estos factores son los que El Challenge de Fitness One incentiva y aplica a las rutinas de los guatemaltecos, ayudándolos a iniciar con un balance en la alimentación y actividad física, además de formar una disciplina y amor por el ejercicio.

«Secretos del Challenge», el ebook gratuito, cuenta cómo el programa ha beneficiado las vidas de más de 16,000 personas en el país, quemando en conjunto más de 130,000 libras. Hugo Vásquez, uno de los guatemaltecos que ha pasado por el programa de El Challenge de Fitness One, comentó en el libro: «Perdí 74 libras, mejoré mi autoestima y recuperé mi vida».

Vásquez también explicó: «No sabía dónde empezar, no fue fácil, siempre hay muchas excusas, al principio tenía mucho miedo a no tener la capacidad de ejercitarme debido a mi obesidad…». Posteriormente, la historia del guatemalteco dio un gran giro: «No se trata solo de bajar de peso, se trata de buscar un estilo de vida saludable que con constancia y determinación se puede lograr, recordando siempre que el primer paso no me llevó a donde quería llegar, pero sí me sacó de donde estaba».

Puedes descargar el libro digital de manera gratuita y conocer más de la historia de Hugo Vásquez, así como del programa que le devolvió las riendas de su propio destino. ¡Es momento de hacer un cambio positivo en tu vida! Descubre con Fitness One cómo llegar a tu objetivo de forma saludable y sostenible.