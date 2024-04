El campeonato mundial del Festival FIRST LEGO League reúne cada año a estudiantes de varios países para presentar y competir con robots diseñados por ellos mismos. Este 2024, Guatemala está presente en el evento con un grupo de jóvenes del Instituto Nacional de Educación Diversificada Ulew Kotz’i’j de San Juan Sacatepéquez, quienes ganaron la competencia a nivel nacional. ¡Qué chilero!

Jóvenes guatemaltecos participan en campeonato del Festival FIRST LEGO League 2024

Los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Diversificada ―INED― Ulew Kotz’i’j (Tierra de las Flores), están listos para hacer historia al representar a Guatemala en la competencia internacional FIRST Championship del Festival Mundial FIRST Lego League 2024 en Estados Unidos. Tras ganar el «First Lego League Challenge Guatemala», estos jóvenes talentosos competirán junto a equipos de todo el mundo del 17 al 20 de abril en Houston, Texas.

El desafío, llamado «Masterpiece», motivó a los equipos a explorar el papel de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) en las artes y trabajar en equipo para diseñar un mundo lleno de posibilidades creativas. Los alumnos del INED de San Juan Sacatepéquez demostraron su ingenio y creatividad al abordar este desafío de forma sobresaliente, lo que les valió el primer lugar en la competencia nacional.

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: en la primera foto aparece el trofeo hecho con Legos del primer lugar y en la segunda foto aparecen los estudiantes ganadores del primer lugar sosteniendo la bandera de Guatemala afuera del Aeropuerto La Aurora. (Crédito: INED SAN JUAN SAC.)

La competencia mundial en Houston, Texas, reunirá a equipos ganadores de los países participantes para exhibir sus proyectos de innovación y competir en un juego de tablero de robots. Durante este emocionante evento tendrán la oportunidad de compartir sus proyectos, intercambiar ideas y aprender unos de otros, mientras compiten en el desafío del robot y son evaluados en áreas como el proyecto científico y los valores fundamentales de la competencia.

El logro de los seis jóvenes guatemaltecos que compiten en Estados Unidos es motivo de orgullo para su institución educativa y para todo el país. ¡Les deseamos mucha suerte!

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: aparecen dos fotos, en la primera hay una estructura hecha con legos sobre un tablero, en la segunda aparece una estudiante controlando su robot durante la competencia. (Crédito: Computación Avanzada)

Una competencia internacional que promueve la ciencia

La FIRST Lego League es un programa internacional de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) y LEGO Group que fomenta la investigación, la creatividad y la resolución de problemas entre estudiantes de primaria y secundaria. En la competencia nacional, los equipos trabajan en proyectos relacionados con desafíos del mundo real y presentan sus soluciones innovadoras ante un panel de jueces.

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: estudiantes de otro colegio participando en el juego de tablero con su robot durante la competencia nacional. (Crédito: Computación Avanzada)

Los ganadores de la competencia nacional

La competencia nacional fue organizada por Computación Avanzada S.A. La final se llevó a cabo el pasado 6 de abril en el Colegio Interamericano de la zona 16. Este año se contó con la participación de 15 colegios y 20 equipos, siendo el INED Ulew Kotz’i’j la única escuela pública participante. Ellos son ganadores a nivel nacional:

Primer lugar: Instituto de San Juan Sacatepéquez gana

⁠Segundo lugar: Colegio Americano del Sur

⁠Tercer lugar: Colegio liceo Bressani

En el campeonato guatemalteco también se entregaron estos premios:

Mejor proyecto científico Colegio Maya de Guatemala

Mejor proyecto de Valores: Colegio la preparatoria

Mejor diseño del robot: Colegio el Castaño

Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: estudiantes ganadores del segundo lugar sosteniendo su trofeo. (Crédito: Computación Avanzada)

