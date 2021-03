Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Estamos tan orgullosos! El pasado sábado 27 de marzo, Guatemala vivió una alegría con el logro de Ivana Batchelor como una de las ganadoras a Mejor Traje Nacional de Miss Grand International. Es por ello que en entrevista con el zacapaneco César Alejandro Portillo nos habló acerca del triunfo de su diseño Xecul Occidental.

El talentoso diseñador guatemalteco dijo que «sin el apoyo de los guatemaltecos esto no habría sido posible». ¡Qué Chilero!

Diseñador zacapaneco expresó la satisfacción de que Guatemala destacara en el Miss Grand International

César Alejandro Portillo es el creador del traje Xecul Occidental que lució Ivana Batchelor en certamen internacional donde representó a nuestro país como Miss Grand Guatemala. ¡Sin duda este diseño es toda una obra de arte!

Según contó este talentoso guatemalteco, hace 3 años aproximadamente tuvo la idea del traje de Xecul Occidental, pero fue hasta hace 1 año que la plasmó en papel y luego, presentándola como propuesta de traje en el Miss Grand Guatemala 2020.

Fue así que hizo 3 bocetos pero solo uno fue el elegido, para ese entonces, aún no sabía quién sería la representante que portaría el traje. Posteriormente, pasaron alguna semanas cuando por fin se reveló que la representante de Guatemala sería la quetzalteca Ivana Batchelor.

¿Cómo ha sido todo este proceso para ti desde la idea del diseño, elaboración hasta verlo triunfar en el Miss Grand International?

«Sabía que por su colorido y tamaño llamaría la atención, pero no estaba seguro de llevarnos el premio, ya que el traje por si solo no funciona, necesitaría una portadora preparada y con actitud de ganadora para hacer una buena presentación. Ivana me sorprendió porque ella armó solita el atuendo que consta de 42 piezas, luego hizo una presentación impecable, a pesar de llevar encima un traje de aproximadamente 40 libras de peso. Después de ver la presentación y el impacto que causó posicionándose como una de las favoritas a mejor traje nacional, empecé a creer que posiblemente podríamos llevarnos uno de los mejores lugares. Inmediatamente la organización del evento lanzó la convocatoria para votar por los 10 mejores trajes. Gracias a Dios, Guatemala se unió y fuimos uno de los países que más apoyo demostró a su candidata. Logramos meter a Guatemala al top 10, luego al top 6 y por último un selecto jurado escogió a los 3 mejores trajes de la competencia».

¿Qué sentiste cuando supiste que tú creación fue elegido uno de los 3 ganadores?

«Es una satisfacción bien grande porque pude notar que hice un buen trabajo al ver la aceptación y apoyo que tuvo el traje. Al final lo más importante es que tu país se sienta identificado con tu obra, los premios que obtengas ya son un extra, es ganancia. Al escuchar el nombre de Guatemala, sabes que es un triunfo compartido, la satisfacción de demostrar que en Guate si se puede».

¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste que Guatemala y Xecul Occidental habían ganado?

«Estaba muy nervioso porque cuando anunciaron el top 3 mencionaron a Guatemala hasta el final, por un momento pensé que nos dejarían fuera pero al escuchar el nombre de Guatemala respiré profundo, di gracias a Dios por la oportunidad y el honor de representar a Guatemala a través del arte. Sentí una satisfacción enorme, porque después de años de trabajo, esta es la primera vez que ganamos premio en esta categoría en un concurso de belleza Grand Slam».

¿Cómo fue trabajar junto a Ivana Batchelor y que ella luciera tu obra ante el mundo?

«La conocía únicamente por fotos, no tuve la oportunidad de reunirme con ella ni de tomarle medidas porque estábamos en plena pandemia durante la elaboración. La conocí personalmente hasta la sesión de fotos que hicimos frente a la iglesia en enero pasado, es una chica que además de bella es muy inteligente y aparte de eso, se sentía muy identificada con su traje, algo muy importante al momento de la presentación, porque eso lo reflejas en el escenario. Su buena disposición ayudó al momento de aprender a armarlo, cómo ponerlo y durante los ensayos. Fue muy fácil trabajar con ella y sus padres son los mejores anfitriones, me recibieron en su casa y trabajamos día y noche hasta lograr que ella pudiera armarlo por si sola».

¿Qué viene para ti después de esto?

Continuaré trabajando en nuevos diseños y con mis estudios.

¿Qué nos puedes contar del otro diseño que habías hecho antes de Xecul Occidental?

«Generalmente tomo un elemento de inspiración (en este caso la iglesia) y primero hago una versión pequeña y luego la grande. La versión pequeña se la hice a Alejandra Castro para el concurso Miss Asia Pacific 2018. Dos años después para Ivana Batchelor en Miss Grand International».

¿Qué mensaje envías a todos los guatemaltecos que estuvieron apoyándote?

«Sin el apoyo de los guatemaltecos esto no habría sido posible. Quiero agradecer infinitamente por cada uno de sus comentarios y por volverse locos votando en redes sociales. Fue muy bonito porque al final incluso gente de Asia apoyó a Guatemala en la elección de Mejor traje nacional. ¡Mil gracias a todos!».

¡Qué chilero! Estamos muy orgullosos del talento de los guatemaltecos como César Alejandro Portillo.