Diana Zuñiga es una joven guatemalteca que celebró sus quince años de una manera muy diferente, ¿cómo? donando víveres a los más necesitados, una acción que fue aplaudida por los usuarios en las redes sociales, lugar en el que se dio a conocer esta emotiva historia de solidaridad.

Una acción que nos invita a pensar y llevar a cabo proyectos que puedan ayudar a quienes se han visto afectados por el COVID-19 en nuestro país. ¡Pilas pues! #HoyPorTiMañanaPorMí

Diana cumplió 15 años durante la pandemia del Coronavirus en Guatemala y como muchas jóvenes que tenían planeada la celebración desde meses atrás, sus planes tuvieron que cambiar. La fiesta que tanto anhelaba se tuvo que cancelar, pero se le ocurrió una forma distinta de festejar, una en la que llevaría alegría a muchas personas.

Es por eso que junto a su familia decidieron utilizar el dinero que tenían destinado para la fiesta y comprar granos básicos para hacer bolsas de víveres y que estas fueran repartidas a personas de la tercera edad y familias necesitadas para apoyarles. La historia fue compartida en Canal 17 Jutiapa, y al respecto de este gesto, Diana Zuñiga comentó:

«Las sonrisas y lágrimas de las personas al ver esto me alegraron el día, no se puede comparar estas sonrisas y lagrimas con un regalo material. Mi corazón está conforme por qué recordaré mis 15 no como algo malo, por la situación, sino como un buen recuerdo, porque dar es mejor que recibir y solo con tener vida y alimentos es el mejor regalo de cumpleaños que Dios me dio».

Además, agradeció a su familia y amigos por haberle ayudado a llevar a cabo esta acción que fue de beneficio para muchas personas. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció este gesto?