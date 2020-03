Familias de escasos recursos han sido beneficiadas con alimentos de consumo diario, esto gracias a las donaciones que hicieron varias empresas, su principal objetivo es apoyar a quienes son afectados por la emergencia del Coronavirus —COVID-19— en el país. ¡Qué buena acción!

Donaciones de comida para familias

Bantrab donó Q 5 millones

El Grupo Financiero Bantrab compartió que como una muestra de su compromiso con el bienestar de los trabajadores donó Q 5 millones para adquirir alimentos de consumo diario, que favorecerán a las familias más vulnerables.

Alfredo Skinner-Klée, presidente de la junta directiva de Bantrab, resaltó: «Confiamos en este donativo contribuirá a aliviar la situación de muchas familias. Es hora de unirnos y ser solidarios. Es hora de agradecer a todas las personas que con su trabajo hacen que Guatemala siga latiendo en medio de la crisis».

Fundación PepsiCo donó $ 6.5 millones

Este dinero fue donado por la Fundación PepsiCo para proveer comidas nutritivas a las comunidades afectadas por el COVID-19 en Latinoamérica.

Los $ 6.5 millones proporcionará más de 11 millones de comidas a 70 mil beneficiarios en doce países: Guatemala, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

La fundación se unirá con tres organizaciones no gubernamentales: The Global FoodBanking Network —GFN—, Save the Children —STC- México— y Un Kilo de Ayuda —México—, para llegar a grupos de ciudadanos de alto riesgo, particularmente en términos de seguridad alimentaria.

Claro

Hicieron la entrega de Q 7.64 millones que serán destinados a la compra de canastas básicas alimentarias, las cuales tendrán arroz, frijol, Maseca, aceite, azúcar, pasta e Incaparina, con el fin de proveer seguridad nutricional a la población guatemalteca más afectada.

Cada vez son las empresas y guatemaltecos que se unen para ayudar a los demás, recuerda que #HoyPorTiMañanaPorMí