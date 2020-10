Las Bicimáquinas guatemaltemaltecas de Maya Pedal nuevamente fueron resaltadas por un medio internacional. En esta ocasión, AJ+ Español destacó este ingenioso invento hecho por guatemaltecos en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

AJ+ Español destacó las Bicimáquinas de Maya Pedal de San Andrés Itzapa, Chimaltenango

¿Pedalear para cocinar? Según indicó el medio, esto es posible gracias al ingenio de una comunidad maya que creó las Bicimáquinas. Agregaron que con este invento las personas «extraen agua, hacen jugo de frutas y muelen maíz solamente pedaleando».

Estas máquinas que son capaces de varias funciones con solo pedalear impresionaron a AJ+ Español —plataforma digital para jóvenes latinoamericanos—.

Así mismo, en el video que compartió este reconocido sitio, mencionó que la empresa de Maya Pedal fue cofundada por Dahna Alvarado con la intención de ayudar a las comunidades mayas y rurales de Guatemala.

Es por ello que el medio hizo una entrevista a Alvarado quien contó lo siguiente: «Desde un principio se empezó a trabajar en las comunidades porque no tienen y no contaban con luz eléctrica ni agua potable, entonces yo creo que desde un principio se empezó a ver cómo podríamos cubrir esas necesidades».

¿Cómo fabrican las Bicimáquinas?

Para su fabricación se emplean bicicletas usadas, las cuales son convertidas en útiles máquinas ecológicas. Esto debido a que no requieren de combustible ni electricidad. Ante esto, David Gómez —mecánico de bicicletas— indicó: «Aquí no contaminamos el medioambiente con no quemar combustible, diésel y todo eso».

Por otro lado, AJ+ Español dio a conocer que hasta el momento la empresa de Maya Pedal ha creado 21 máquinas que son vendidas alrededor del mundo. ¡Mira a continuación el video que compartió este sitio!

¿Pedalear para cocinar? Sí. Esta comunidad maya guatemalteca usa su ingenio para crear las bicimáquinas. pic.twitter.com/6WrJe2Oe7q — AJ+Español (@ajplusespanol) October 22, 2020

Famosos en el mundo

Estas Bicimáquinas han causado asombro en varias partes del mundo, tanto así que otros sitios en internet como la BBC y Playground, los destacaron. Así mismo, en 2018 las guatemaltecas Verónica Buch y Melody Juárez fueron invitadas al programa Don Francisco Te Invita, en donde prepararon licuados.

¡Qué Chilero que cada vez Guatemala esté ante los ojos del mundo con novedosas propuestas que procuran el cuidado del medioambiente!