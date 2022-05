Actividades en Miraflores, Oakland Mall, Portales y Naranjo Mall por el Mega Sale de mayo 2022

Nuevamente 4 importantes centros comerciales en la Ciudad de Guatemala se unen para ofrecer grandes promociones. ¡Qué chilero! Asiste al Mega Sale 2022 que llevarán a cabo Miraflores, Oakland Mall, Portales y Naranjo Mall.

Aprovecha las promociones del Mega Sale 2022 en la Ciudad de Guatemala

El Mega Sale 2022 se realizará durante 3 días, iniciando del 27 al 29 de mayo. ¡Pilas pues! Las puertas de Miraflores y Oakland Mall abrirán desde las 10:00 a.m. hasta la medianoche, brindando muchas más oportunidades para que los guatemaltecos disfruten de las promociones. El horario de Portales para el viernes y sábado será de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Finalmente, Naranjo Mall atenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Gracias a esta emocionante actividad, podrás aprovechar algunas de las mejores ofertas en más de 400 tiendas que tendrán descuentos de hasta el 75% por tiempo limitado. Si deseas más información sobre el Mega Sale 2022, te recomendamos ingresar a los sitios web de cada centro comercial:

Descubre una experiencia en entretenimiento, moda y gastronomía única en la Ciudad de Guatemala. Lo mejor es que si pagas con tu tarjeta de Banco Industrial, podrás acumular dobles Puntos BI.

Te contamos cuáles son las actividades que los distintos centros comerciales llevarán a cabo durante estas fechas:

Miraflores

Gana premios al instante presentando tus facturas de más de Q 1,000.00 en la Wow Machine ubicada en la Plaza Central en el primer nivel de Miraflores. Podrías ganar desde boletos aéreos a Cancún y Petén con TAG Airlines, hasta scooters eléctricos, televisores de 50”, pases de cine y amenidades.

Además, al presentar tus facturas de Q 1,000.00 en adelante, podrás ingresar a la Zona VIP también ubicada en la Plaza Central. Encontrarás detalles especiales y bebidas de cortesía en un ambiente agradable. Recuerda que dichas facturas mayores a Q 1,000.00 solo pueden usarse y acumularse el mismo día de consumo.

Por otro lado, puedes escanear los códigos QR situados en distintos puntos del centro comercial para ingresar tus datos y participar para ganar Q 5,000.00 de compras en Miraflores.

Habrá música en vivo en el pasillo Saúl de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., la Plaza Central de 5:00 p.m. en adelante, Picoteo —nueva área con más de 20 conceptos gastronómicos— durante la tarde los 3 días del Mega Sale. ¡Relájate y disfruta!

Naranjo Mall

Al presentar facturas acumulables de Q 500.00 en adelante, podrás ingresar en la Cápsula Atrapa Tickets, donde dependiendo de cuántos tickets consigas tendrás la oportunidad de elegir una de las ventanas de los paneles de premios. Puedes ganar estadías en Oceana Resort, televisores Smart TV de 50”, audífonos inalámbricos y smartwatches.

Adicionalmente, al acumular más de Q 500.00 en compras se te permitirá ingresar a la Zona VIP para descansar y disfrutar. Estas facturas pueden usarse únicamente el mismo día de consumo.

Los códigos QR también estarán distribuidos alrededor de Naranjo Mall, deberás escanearlos para ingresar tus datos y participar para ganar audífonos inalámbricos. En esta locación también disfrutarás de música en vivo desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Oakland Mall

Presenta tus facturas de Q 1,000.00 en adelante en la Plaza Mini Constelaciones para recibir un Golden Ticket e ingresar a la Sala VIP ubicada en Rooftop. ¡Disfruta de una experiencia agradable!

Además podrás participar en el Ticket Blaster, también ubicado en la Plaza Mini Constelaciones, para ganar premios como Alexas, giftcards, AirPods, entradas al cine, postres, entre otros. Para ser parte de esta actividad, debes presentar tu factura de consumo mayor a Q 1,000.00 no acumulables. Recuerda que dichas facturas solo pueden usarse el mismo día de consumo.

En un espacio ubicado en Plaza Gelatiamo habrá un punto donde puedes tomarte una fotografía. Al etiquetar a Oakland Mall en Instagram en la publicación de esta foto, podrías ganar giftcards que serán rifadas el lunes 30 de mayo de 2022.

No te pierdas las Music Night a cargo de un DJ de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. en la Plaza Mini Constelaciones. El viernes podrás escuchar a Astton en Rooftop de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., el sábado y domingo habrá un concierto de saxofón en vivo de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche en Rooftop.

Portales

Presenta tus facturas de Q 250.00 en adelante para correr en la Hamster Wheel, una rueda donde podrás ganar premios como electrodomésticos, giftcards, audífonos, smartwatch, entre otros. Dichas facturas solo pueden usarse el mismo día de consumo y son acumulables.

Habrá música en vivo los tres días a partir de las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. ¡No te lo pierdas!