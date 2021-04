¡Solo de escuchar a estos dos talentosos cantautores guatemaltecos se nos enchina la piel! Sin duda uno de los momentos más especiales que vivimos en el concierto Hecho A La Antigua, fue el momento del reencuentro musical entre Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

Es por ello que te compartimos esta emotiva presentación. ¡Qué Chilero!

Ricardo Arjona y Gaby Moreno cantaron “Fuiste Tú” y “Blues de la Notoriedad” en el concierto Hecho A La Antigua

El pasado sábado 10 de abril, Guatemala y varios países en el mundo vivimos un espectáculo único a la luz de más de 5,000 velas, en donde el cantante Ricardo Arjona nos regaló una hermosa velada musical desde la bella ciudad colonial de La Antigua Guatemala.

Durante más de 2 horas estuvimos presenciando un show especial que contó con el acompañamiento de más de 80 músicos nacionales e internacionales y sin duda alguna, uno de las canciones que más disfrutamos fue la de “Fuiste Tú” en donde se hizo presente Gaby Moreno.

Previo a cantar juntos en un mismo escenario, Ricardo comenzó contando cómo fue que se conocieron con Gaby, en la que mencionó que su familia tenía insistencia porque él escuchara la música que hace esta talentosa guatemalteca.

Fue así que dijo que en un momento de emergencia donde no sabía qué camino iba a tomar decidió escuchar su trabajo y quedó impactado, por lo que expresó lo siguiente:

«Nadie me iba a decir que en el futuro se iba a convertir en una amiga a la que quiero muchísimo y en una de las cantantes que más me gusta, siempre lo he dicho, no es mentira, es una de mis cantantes preferidas. Esta noche en este lugar era imposible que no estuviera, una vez más está conmigo y me refiero a Gaby Moreno… bienvenida Gaby».

Seguidamente de estas emotivas palabras, apareció la artista luciendo un vestido negro y caminando por uno de los espacio de la Iglesia y convento de las Capuchinas, donde se llevó a cabo este live streaming. ¡Te compartimos algunos fragmentos de la presentación de estos dos guatemaltecos!

Después de esta intervención musical, Arjona mencionó que después de este primer dueto musical, la amistad con Gaby trascendió y se convirtió en la canción del Blues de la notoriedad, la cual fue producida por la cantante. En la plática dijo que la guatemalteca quedó sorprendida cuando él le hizo la propuesta.

Fue así que después de contar esta anécdota, ambos cantaron esta canción que forma parte de “Covers, Demos y otras Travesuras de Blanco”:

¡Sin duda, este fue un concierto único! ¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.