La nueva canción Todo tiene un corazón, de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich, formó parte del proyecto educativo “Cantemos en casa” que es promovido por el gobierno de Costa Rica. ¡Qué orgullo!

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la educación a distancia de niños en toda la región, incluyendo a Guatemala. Todo tiene un corazón es una canción para los más pequeños del hogar, estuvo a cargo del sello discográfico We Could Be Music.

Todo tiene un corazón de Sara Curruchich

Cantemos en casa surgió a raíz de la emergencia del Coronavirus —COVID-19—, consistió en que seis artistas, entre ellos Sara Curruchich, interpretaron canciones relacionadas con asignaturas como lenguaje, matemática e inglés.

Para llamar la atención de los niños participaron Raque, Brian y Clari, tres divertidos e ingeniosos títeres que cantan y bailan. Así fue la participación de la guatemalteca:

En su canción, Sara ayuda a los niños a comprender el significado del término “pueblos originarios”, así como la importancia de proteger la naturaleza y convivir en armonía con el ambiente.

La guatemalteca resaltó: «Esta canción y el video representan un recordatorio sobre la importancia de aprender de la niñez. Debemos saber que ellos son actores fundamentales para el presente y el futuro. Es necesario que también se tenga un acercamiento con la tierra y su defensa. Anhelo que con esta canción nos permita aprender más sobre los pueblos originarios».

¡Muchas felicidades Sara Curruchich por tu participación en este proyecto y por poner en alto el nombre de Guatemala!