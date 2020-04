¡El primer satélite guatemalteco será liberado al espacio! Este evento no te lo puedes perder, los guatemaltecos tendrán la oportunidad de ver la transmisión en vivo de la liberación del Quetzal 1 al espacio, te contamos en dónde y cuándo será. ¡No te lo puedes perder!

La Universidad del Valle de Guatemala —UVG— anunció que será liberado el próximo martes 28 de abril de 2020, y los guatemaltecos podrán verlo en vivo en las redes sociales y sitios oficiales.

¿Quieres verlo? Para observarlo solo necesitas tener un dispositivo con acceso a internet. El live streaming será el 28 de abril, aquí te dejamos los horarios y links a los que debes ingresar:

La UVG transmitirá la previa de la liberación del satélite en sus redes sociales con entrevistas a miembros del equipo. Durante las entrevistas se conversará sobre las lecciones aprendidas, logros, retos e historias que han dejado estos seis años de trabajo. ¡No te lo puedes perder!

