El cantante guatemalteco y finalista de La Academia, Dennis Arana, nos presentó su primer sencillo 11:11. Una canción alegre, positiva y que según nos contó es un agradecimiento a todo el público que lo ha seguido y apoyado en el reality show y en el país.

Un regalo que te pondrá a cantar, bailar y disfrutar pero sobre todo que te invita a soñar y seguir adelante, ¡qué chilero! Te compartimos una entrevista, el video y su música.

Dennis Arana con tan solo 22 años ha logrado posicionarse en la escena musical gracias a su participación en La Academia. Pero eso no es todo, su talento y dedicación le han hecho ganar miles de fanáticos que apoyan su música, es por eso que no ha parado de trabajar y nos presenta su primer sencillo 11:11. Lo que significa para él y cómo fue el proceso nos lo contó, te compartimos la entrevista.

¿Cómo fue tu regreso a Guatemala después de haber participado en La Academia?

«En el momento que regreso de La Academia es un momento muy importante para mí, por que pasó algo que yo no me imaginaba que iba a pasarme, encontrarme muchísima gente apoyándome. El día que regresé, en el aeropuerto, llegó muchísima gente a recibirme, y ese día dije, ¡wow! no puedo dejar trabajar nunca en mi sueño por que hay mucha gente apoyándome. Recuerdo que ese día tuve más o menos 7 horas de firma de autógrafos, fue un día increíble, lleno de amor y cariño de toda la gente que me recibió».

¿Cómo fue el proceso de trabajar en tu primer sencillo 11:11?

«Cuando empezó todo lo de la cuarentena nos tocó volvernos a encerrar y no tuve la oportunidad de convivir con mis fans que era algo que yo quería y conocerlos a todos. Y ese es el momento en el que pensé que podíamos hacer y que mejor que agradecerles con música, es por eso que me puse a trabajar con mi equipo con quien escribí esta canción y así salió 11:11.

Esta canción es una canción de agradecimiento para mis fans, para decirle que todo sueño puede hacerse realidad si tenemos fe y confianza en nosotros mismos. Para decirles gracias, ya que yo llegué a la final por ellos. Yo siempre he dicho que nosotros los artistas nos debemos a nuestros fans, a la gente que nos apoya. Estoy feliz de tenerlos por que es un team increíble».

¿Qué significa para ti este primer sencillo y el 11:11?

«Significa mucho, el 11:11 representa esperanza y fe en nuestros sueños por que es un recordatorio de nuestros sueños. Si tú ves un 11:11 pides un deseo, pero yo siento que lo pides con más fe y confianza, quedará plasmado y siempre tengamos confianza, no solo en cierta hora sino siempre.

Es una canción para personas soñadoras, que les gusta imaginar. Algo que aprendí en La Academia es que a la hora de aceptarte y amarte, todo empieza a marchar de una increíble forma y eres más feliz y más estable. De eso también trata la canción de quitar las etiquetas y de ser más feliz con nosotros mismos y atraer las cosas buenas a nuestra vida».

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

«Ha sido una respuesta increíble del público, estoy super feliz y emocionado por que ya estamos en 400,000 reproducciones en Youtube. Es un género que te inspira y te ayuda y te hace disfrutar. Era una canción que yo quería que al ponerle play tú puedas disfrutarla, puedas bailar y te haga distraerte un momento por la situación actual. Y que tengamos una medicina, por que la música es la medicina del alma».

¿Con qué artistas te gustaría colaborar en el futuro?

«Ricardo Arjona, me encantaría hacer algún dueto. Pero también con Stephanie Zelaya, es una persona de super ejemplo para mí, ha trabajado mucho y ha puesto el nombre de Guatemala en alto. Me encantaría hacer algo con ella. También con artistas de fuera, Jesse y Joy».

¿Podrías enviarle un saludo a todos tus seguidores?

«Muchas gracias por tanto amor y apoyo, por el cariño que siempre ha estado presente y que me ha llenado de mucha felicidad. Agradezco que estén conmigo en esta etapa que es un muy importante para mí, por que es el inicio de un gran camino.

¡No se pierdan de escuchar 11:11! Y a todos los que tenemos sueños pues que escuchemos esta canción, que la hice con mucho cariño, para que tengamos un granito de energía y que sepamos que somos muchas las personas que estamos soñando, trabajando por muchas cosas y no debemos darnos por vencidos. Y darnos cuenta de que lo más importante es el amor».