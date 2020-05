En entrevista el director guatemalteco Jayro Bustamente nos recomendó a un director que todo amante del cine debe ver y lo mejor de todo es que muchas de sus películas se encuentran en Netflix, ¡qué chilero! Prepárate para una tarde de cine y animación ideal para quedarte en casa.

¡Pilas pues! Además te compartimos una entrevista en la que nos contó más sobre su perspectiva del cine.

Entrevista: Jayro Bustamente nos recomienda a un director que todo amante del cine debe ver

Jayro Bustamante es un talentoso director y guionista. Ixcanul, Temblores y La llorona son algunas de sus películas que destacan por ser multipremiadas. Es el director guatemalteco que más reconocimientos ha recibido por sus producciones. Que mejor que él para hablar sobre un poco de cine y recomendaciones.

¿Qué es lo que más disfrutas de hacer cine?

«Creo que uno de los placeres más grandes está en contar historias. El lenguaje del cine tan completo permite hacerlo apelando los sentimientos y esencia del ser humano. El otro factor que es para mí aún más importante es el espíritu de grupo. Aunque el director y los actores tengan la responsabilidad de volverse embajadores y rostros de las películas, el trabajo es grupal.

La experiencia de compartir con tantas mentes creativas orientadas hacia un mismo objetivo, trabajando desde su aporte para contar la misma historia es lo que más me gusta. Es en cada experiencia una escuela».

¿Qué películas te han inspirado en tu carrera?

«Muchísimas. No soy de las personas que hacen listas, en mi mente las listas excluyen. Me gusta mucho el cine contado desde las diferentes culturas y maneras de ver el mundo, eso invita al espectador a cambiar su punto de vista sobre su propia vida.

Las historias que están escritas con fórmulas comerciales para que tengan éxito me entretienen, pero si solo se consume eso al final damos vueltas en el mismo lugar y no provocamos cambios en nosotros. Lastimosamente a la mayoría de nosotros lo que más nos asusta es cambiar, no nos hemos dado cuenta de que ahí radica el aprendizaje».

¿Qué película puedes ver una y otra vez?

«Normalmente veo las películas más de una vez. Cuando quiero analizar una obra me cuesta mucho no dejarme ir como público y olvido muy rápido el análisis que estaba haciendo, entonces vuelvo a empezar».

¿Una cinta que recomiendes a todo amante del cine?

«Miyazaki, cualquiera de sus películas son viajes indispensables».

¿Qué género cinematográfico es tu favorito?

«Todos, me encantaría trabajar todos los géneros posibles».

Sobre Hayao Miyazaki, este es un director, productor, animador e ilustrador japones. Fundó uno de los estudios de animación más importantes del mundo, Studio Ghibli. El cual ha producido cintas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo en el cielo, La princesa Mononoke, Kiki: Entregas a domicilio, Porco Rosso, El increíble castillo vagabundo y ¡muchas más! Y puedes encontrarlas en Netflix.

Prepara los poporopos o tu comida favorita y ¡a disfrutar! Y si quieres ver cintas como Ixcanul o Temblores en línea, también lo puedes hacer.