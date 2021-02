La pintora originaria de San Juan Comalapa, Paula Nicho presentará sus obras en una exhibición en el festival Northern Alps Art Festival -NAAF-, que se llevará a cabo entre agosto y octubre de 2021, en Japón. ¡Qué chilero! Te contamos más sobre esta artista guatemalteca.

La artista presentará cinco cuadros y un mural inspirados en los paisajes naturales de la ciudad Omachi, Japón y de otras ciudades de dicho país. Sin duda es un logro que nos llena de mucho orgullo.

Artista maya kaqchikel Paula Nicho expondrá sus obras en festival de Japón

El NAAF presentará obras de 41 artistas de 14 países de Asia, Europa, América Latina y África. El festival tomará como eje central la naturaleza y la importancia del agua, los árboles, la tierra y el cielo. La página oficial del festival compartió la noticia y además de una entrevista realizada por los organizadores del festival a la artista sobre diferentes temas.

Paula cuenta: «He estado pintando todos los días desde antes del Coronavirus. Ahora que no puedo salir y conocer gente, he estado haciendo actividades artísticas todo el tiempo, excepto cuando hago las tareas domésticas, como cocinar. Dibujaba todos los días incluso antes de que comenzara esta situación, sin embargo, bajo esta pandemia, he seguido trabajando, excepto cocinando o haciendo la casa, ya que no puedo ver a nadie».

La exposición de la guatemalteca se llevará a cabo desde el 21 de agosto al 10 de octubre de 2021. La guatemalteca fue invitada al evento por parte de los miembros del festival, quienes además le propusieron trabajar en un mural. Sin embargo la pandemia impidió llevar a cabo el proyecto.

Paula Nicho, la guatemalteca que sobresale a nivel internacional

Paula Nicho nació en San Juan Comalapa en 1955. En sus obras la artista maya refleja su visión del mundo, las ideas mayas sobre el universo y su mensaje hacia la diversidad cultural. En esta experiencia será la primera vez la artista pinte un paisaje que no es guatemalteco.

Las seis obras serán enviadas a Japón en agosto para que sean exhibidas en la antigua escuela Omachi Kita, durante agosto y octubre del presente año. Su trabajo ha sido expuesto en Ottawa, Canadá, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. ¡Un orgullo chapín!