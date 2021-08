Mensaje de Charles Fernández tras culminar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Luego de terminar con su participación en la competencia de Pentatlón Moderno Masculino, el guatemalteco Charles Fernández brindó declaraciones a medios de comunicación en Tokio y dejó un emotivo mensaje de superación. ¡Esto fue lo que dijo!

El pentatleta de 25 años fue el último representante guatemalteco en salir a la acción en Japón, donde tuvo la oportunidad de convertirse en el mejor exponente de Latinoamérica de la prueba individual masculina tras ubicarse en el puesto 27.

Declaraciones de Charles Fernández en Tokio

Charles tuvo la oportunidad de interactuar con los periodistas nacionales e internacionales presentes en Tokio tras culminar su participación. Además, compartió sus sensaciones y pensamientos sobre el resultado.

Sobre su experiencia previa y en los Juegos Olímpicos, Charles mencionó: «Ha sido un año bastante bendecido para mi vida porque crecí como persona, crecí en carácter y en cómo pienso sobre la vida. Se puede decir que todo lo que pasó en este año se puede resumir en todo lo que pasó en esta competencia: altas y bajas, altas y bajas. »

El guatemalteco también habló sobre su excelente participación en el Pentatlón Moderno: «Di todo de mi en los entrenamientos, sangre, lágrimas, esfuerzo, sacrificio. Lo mejor de todo es que pude demostrarlo, no es solo porque me fue mal en esgrima, arrastré los pies en el resto de la competencia, no, demostré para qué trabajé. Fui top-10 del mundo en tiro y carrera y top-10 en natación, no se puede lograr eso en unos Juegos Olímpicos si no haces el trabajo”, afirmó Fernández.

Mensaje de Charles hacia los guatemaltecos

Para Charles, fue muy importante representar a Guatemala en los Juegos Olímpicos. «Guatemala, estoy muy agradecidos con ustedes por siempre estar pendientes de mi. Mostrarme un amor incondicional, un amor que nunca les podría pedir. Por eso estoy acá, por el amor de ustedes y por el amor que tengo a mi país tan especial.»

También agregó: «Estoy aquí tratando de poner el nombre de Guatemala en lo más alto siempre con una sonrisa, sabiendo que tampoco nosotros como guatemaltecos nos vamos a levantar unidos hacia un mejor futuro. Sabiendo que ustedes están conmigo en las buenas y en las malas, eso no tiene precio. Yo creo que el pueblo de Guatemala aprenda de eso, porque solo unidos con un corazón positivo y una mente viendo hacia adelante saldremos adelante.»

Aquí te dejamos el audio completo de sus declaraciones:

