El badmintonista danés Viktor Axelsen envió por medio de su cuenta oficial de Twitter un mensaje a Kevin Cordón. Dentro de su publicación reacciona ante la calurosa caravana de bienvenida que le organizó al deportista guatemalteco.

Conoce a continuación todos los detalles de este mensaje enviado por uno de los contrincante de Cordón durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Axelsen fue el contrincante de Kevin Cordón durante las semifinales en la rama del bádminton en las Olimpiadas de Tokio. Tras este partido, el danés ha mandado diferentes mensajes a Cordón en donde resalta su talento y actitud en Tokio.

Recientemente, el danés realizó una publicación en su cuenta oficial de Twitter en donde redacta un mensaje haciendo referencia a la caravana de bienvenida para Kevin Cordón. Además, agregó un video en donde se muestra a Kevin saludando a lo guatemaltecos que llegaron a apoyarlo.

Ante esta caravana, el danés expresó las siguientes palabras en sus redes sociales: «Es genial ver a Kevin celebrando en Guatemala.»

Great to see Kevin getting celebrated in Guatemala! https://t.co/4kbI5if7Kp

— Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) August 7, 2021