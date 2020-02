María Micheo de Guatemala, fue nombrada como Boxeadora Revelación del año por el Consejo Mundial de Boxeo —WBC, por sus siglas en inglés—.

Micheo estuvo compitiendo por el premio junto a otras cinco mujeres boxeadoras de otros países. A lo largo del 2019 cosechó 6 victorias que la acreditaron como toda una profesional en esta disciplina deportiva. Inclusive es la primera guatemalteca que se proclamó campeona de la WBC.

Maria Micheo had 6 fights on 2019 and won all of them with great performances; the rising star from Guatemala even took some time to run and win the WBC 12km Race of Champions in Mexico, with an extraordinary time of 52:31.

Congratulations, champ, you are a wonderful athlete! pic.twitter.com/bANwnjMqvj

